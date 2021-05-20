أعراض انتقال ديدان الأسماك إلى جسمك.. وهكذا تقي نفسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي:

الأسماك من بين أكثر الأطعمة صحية، ومحملة بالعناصر الغذائية المهمة، مثل البروتين وفيتامين د، وتعتبر أيضًا مصدرًا رائعًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي مهمة للغاية لجسمك وعقلك، ولكن هذا إذا كانت خالية من الطفيليات ومنها الديدان.

الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، توضح أن هذه الديدان قد تنتقل إلى الأسماك عن طريق بعض القواقع أو الطيور المهاجرة أو الحيوانات البرمائية كالضفادع، أو وجود ملوثات كبراز الإنسان أو بعض الحيوانات التي تلوث الترع والمجاري المائية .

وتابعت في منشور لها عبر جروب "جت في اللقمة" على "فيسبوك": "الديدان قد تكون مفلطحة أو أسطوانية، ومنها بعض أنواع النيماتودا أو الديدان الرأس شوكية، وهناك أيضا الديدان الشريطية، وكذلك قد تتواجد حويصلات يرقات الديدان في عضلات السمكة".

ولفتت إلى أن انتقال تلك الديدان أو حويصلاتها للإنسان، قد يكون نتيجة تناول الأسماك غير المطهية جيدا أو بها أحشائها كالأسماك المشوية أو المملحة تمليحا قليلا لمدة تقل عن أسبوعين وفي تركيزات أملاح قليلة "الأسماك الدلعة".

وحددت رئيس لجنة سلامة الغذاء الأعراض التي تسببها تلك الديدان:

- الإسهال المزمن.

- آلام شديدة في البطن نتيجة التهاب كل من الأمعاء الدقيقة والغليظة.

- نقص ملحوظ في وزن الجسم.

- الأنيميا الحادة.

- تتميز يرقات تلك الديدان بخاصية الهجرة من المعدة والأمعاء لبعض الأعضاء الأخرى في جسم الإنسان كالعين.

وذكرت "زكي"، طرق الوقاية من تلك الديدان، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- التخلص من جميع الأعضاء الداخلية (الأحشاء).

- التخلص من رؤوس الأسماك.

- التبريد ثم التجميد السريع حسب نوعية الأسماك.

- الحرص في التعامل مع الأسماك عند الفرز أو التنظيف أو الكشف البيطري.

- تجنب تناول كبد الأسماك.

- ارتداء قفازات جلدية أو بلاستيكية، وذلك حماية من نقل بعض الميكروبات عبر الجروح القديمة أو الجروح المستحدثة.

- طهي الأسماك طهيا جيدا في درجة الحرارة المناسبة لمدة 3 دقائق في حالة القلي لكل جانب في درجة حرارة 80 مئوية، وهي كافية مع الأسماك متوسطة الحجم مثل البوري لقتل الطفيليات اليرقية المتحوصلة في عضلات الأسماك.

- إجراء فتحات بالسكين في جسم السمكة حتى تصل الحرارة لداخل لحم السمكة وتستطيع القضاء على أي يرقات متحوصلة.

- التمليح الجيد للأسماك المملحة حيث يجب أن تملح لمدة لاتقل عن 15 يوما في تركيز ملحي يصل إلى 59% لقتل الديدان اليرقية المتحوصلة التي تتركز في عضلات أسماك البوري، أما إذا كان التمليح لأسماك التونة (الماكريل) أو الرنجة، فلا بد أن تكون مدة التمليح لا تقل عن 6/5 أسابيع بتركيز ملحي عال أو لمدة 7 أسابيع فأكثر مع تركيز ملح 43 % لضمان، قتل الديدان الأسطونية التي تكون في التجويف البطني أو عضلات السمك.