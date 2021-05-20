إليك ما تعنيه ظهور نقاط حمراء على جلدك.. متى يجب استشارة الطبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هل لا حظت يوما ظهور نقطة حمراء محيرة في مكان ما على جلدك فجأة، وتساءلت ما أسباب ظهورها.. وما الذي يجب فعله تجاها؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق ما جاء في موقع "brightside" الأمريكي.

النقاط الحمراء عبارة عن ورم حميد صغير يتكون من أوعية دموية، وهناك سببين رئيسين لظهوره:

1- العمر:

كثير من الأشخاص يصابون بأورام وعائية في سن الثلاثين أو أكثر، وفي هذه الحالة يبدو وكأنه شامة صغيرة محدبة من الكرز وتقع بشكل أساسي على الجسم والذراعين والكتفين، وتحدث هذه الأورام الوعائية بسبب التغيرات العمرية البسيطة للجلد والأوعية الدموية.

2- مشاكل صحية أو نمط حياة خاطئ:

إذا كان الورم الوعائي يشبه البقعة ويبدأ في التفرع الوعائي، فقد يشير ذلك إلى مشاكل في الكبد أو أمراض الأوعية الدموية أو خلل هرموني.

ما الذي يجب عليك فعله تجاه هذا الورم الوعائي؟

إذا لاحظت فجأة أن الشامة الحمراء المألوفة تغير حجمها أو شكلها أو بدأت تنزف، فمن الأفضل استشارة الطبيب في أسرع وقت ممكن، عادة لا تكون الأورام الوعائية سببًا للذهاب إلى المستشفى، ومع ذلك ، لكي تكون مطمئنا، من الأفضل استشارة الطبيب عند ظهور تغيرات في الشكل أو الحجم.

كما يفضل أيضًا الحرص على عدم ظهور أورام وعائية في المستقبل، وأفضل طرق الوقاية هو اتباع نمط حياة صحي ونظام غذائي متوازن، عن طريق تناول العصائر والكثير من الماء، والخضروات الطازجة.

بالإضافة إلى الدهون الصحية مثل الأفوكادو وزيت الزيتون، ستساعدك هذه القواعد البسيطة في الحفاظ على نظافة بشرتك وجلدك، وجعل جسمك بصحة جيدة.