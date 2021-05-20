منها إزالة العفن من الكتب.. أغرب استخدامات بوردة الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

لا يقتصر استخدام بودرة الأطفال عليهم فقط، إذ يمكن الاستفادة منها بطرق مختلفة، حيث إنها قد تصبح أداة سحرية فعالة، أكبر بكثير من كونها تحافظ على بشرة الأطفال.

نستعرض لكم استخدامات مختلفة لبودرة الأطفال لحل المشاكل اليومية، كما أورد موقعا "thelist" و"readersdigest".

- شامبو جاف:

في بعض الأحيان يمكن أن يتسبب الشامبو الجاف في تراكم فروة الرأس، وإذا كنت تبحثين عن بديل، فإن بودرة الأطفال خيارا رائعا، عن طريق وضع القليل منه على الجذور وفروة الرأس، واتركه ثم افركه في فروة رأسك، واغسله كالمعتاد.

- التخلص من الرائحة الكريهة للأحذية:

اسكب القليل من بودرة الأطفال، واتركها تمتص كل تلك الروائح الكريهة في الحذاء، ويمكنك أيضًا وضعها على قدميك لمنعها من الاحتكاك والتقرح.

- اجعل رائحة حيوانك الأليف أفضل:

إذا كانت رائحة حيوانك الأليف تزعجك، ما عليك سوى فرك القليل من بودرة الأطفال في فرو الحيوان.

- جودة نوم أفضل:

الاستيقاظ في ملاءات مبللة بالعرق هو شعور فظيع، لذا يمكنك رش القليل من بودرة الأطفال على ملاءاتك قبل الصعود إلى السرير، سيساعدك ذلك في الحفاظ على برودة جسمك، ويمنعك من الالتصاق بالمرتبة أثناء الليل.

- تفكيك المجوهرات المعقدة بسهولة:

رشي القليل من مسحوق بودرة الأطفال على المجوهرات المعقدة، ثم افركيها برفق بين أصابعك وإبهامك لفكها.

- امتصاص بقع الشحوم من الملابس:

إذا كان لديك بقع دهنية على ملابسك، ضعي القليل من بودرة الأطفال على البقعة، وتأكدي من فركها جيدًا ، ويمكنك تكرار هذه الطريقة حتى تختفي البقع.

- إزالة العفن من الكتب:

إذا تم تخزين بعض الكتب في بيئة سيئة وتعرضت للعفن، يمكنك تجربة هذه الطريقة لإزالة العفن، انثري القليل من بودرة الأطفال بين الصفحات وضعي الكتب في وضع مستقيم لعدة ساعات، وبعد ذلك ، امسحي البودرة المتبقية من كل كتاب برفق، ستلاحظين أن الكتب أصبحت جديدة.

- الحفاظ على الجلد أثناء إزالة الشعر:

يمكنك تقليل الألم الناتج عن إزالة الشعر الزائد، عن طريق منع الشمع من تمزيق جلدك، فقط ضعي بودرة الأطفال قبل إزالة الشعر ، سوف يمسك الشمع بشعرك بدلاً من بشرتك.