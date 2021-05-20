أطعمة ومشروبات ينصح بعدم تناولها مع سوائل ساخنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة إيرينا بيرجنايا، مختصة أمراض الجهاز الهضمي والتغذية الروسية، عن أطعمة ومشروبات ينصح بعدم تناولها مع مشروبات ساخنة.

قالت "بيرجنايا" في حديث لراديو "سبوتنيك" إن حرارة المشروبات يجب ألا تكون أعلى من 37 درجة مئوية؛ كيلا تشكل خطورة على الجسم، أو تسبب حروقا دقيقة في الغشاء المخاطي، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم"، كما يجب تناول المشروبات الساخنة بحذر وبخاصة الشاي؛ إذ يوجد به مادة العفص ذات الخصائص الدباغية، لذلك فإن العديد من المواد الغذائية سيكون لها طعم مزعج عند تناولها مع الشاي الساخن. وعند تناول المواد الدهنية مع شاي درجة حرارته أعلى من درجة حرارة الجسم، فإن الدهون التي ستدخل الجسم يمكن أن يكون لها تاثير سلبي".

وتضيف: "من حيث المبدأ، لا يمكن الجمع بين الشاي والكحول؛ إذ يمكن امتصاص جزء من الكحول مع مواد سامة، بسبب وجود مادة العفص في الشاي، وبصورة عامة لا ينصح بالجمع بين الكحول والمشروبات الساخنة؛ لأن العواقب وخيمة".

وتابعت: "عندما يكون الكحول عالي التركيز، فإن قسما من الإيثانول يسبب حروقا في الغشاء المخاطي. وعند تناوله مع المشروب الساخن، سوف تحدث هذه الحروق أيضا.

كما أن عملية امتصاص الكحول من بيئة ساخنة تكون أسرع، نتيجة توسع الأوعية الدموية الدقيقة، وهذا يعني الشعور بالسكر مبكرا،

كما تزداد أعباء القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي المركزي وأعضاء الجسم الأخرى وبصورة خاصة الكبد".