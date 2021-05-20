لماذا ينصح خبراء الصحة بتناول الخس باستمرار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الخس من الخضروات الورقية الخضراء التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، وينصح خبراء الصحة بتناوله باستمرار، فلماذا؟

الخس أحد أغنى الخضروات بالعناصر الغذائية، ليحصد الإنسان فوائد عدة، نستعرضها لكم وفق ما ذكره موقع "stylecraze".

1- يحارب الالتهاب:

تساعد بعض البروتينات الموجودة في الخس، مثل ليبوكسيجيناز، في السيطرة على محاربة الالتهاب، وتساعد الفيتامينات A وE وK في الخس على تقليل الالتهاب.

2- يساعد في إنقاص الوزن:

أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الخس غذاءً مثاليًا لفقدان الوزن هو سعراته الحرارية، حيث تحتوي حزمة واحدة من الخس على 5 سعرات حرارية فقط، كما أن الخس منخفض الدهون إذ يحتوي على 95٪ ماء ويوفر 1 جرام من الألياف، ونظرا لأن الألياف تبقيك ممتلئًا فإن الخس قد يساعد في إنقاص الوزن.

3- يعزز صحة الدماغ:

يمكن أن تؤدي الحالات الشديدة من تلف الدماغ إلى موت الخلايا العصبية، ما يؤدي إلى أمراض دماغية حادة مثل مرض ألزهايمر، وبفضل احتواء الخس على النترات الغذائية يتم تحويل هذا المركب إلى أكسيد النيتريك في الجسم، وهو جزيء إشارات خلوية يعزز وظيفة البطانة، ويساهم الحد من وظيفة البطانة في التدهور المعرفي والاضطرابات العصبية الأخرى المرتبطة بالشيخوخة، ويمكن أن يؤدي تناول الخس إلى إبطاء هذا الأمر.

4- يعزز صحة القلب:

يعد الخس مصدرًا جيدًا لحمض الفوليك، وهو فيتامين ب الذي يحول الهوموسيستين إلى ميثيونين، ويمكن أن يؤدي الهوموسيستين غير المحول إلى تلف الأوعية الدموية ويؤدي إلى تراكم الترسبات، وبالتالي الإضرار بالقلب، ويعتبر الخس أيضًا مصدرًا غنيًا بفيتامين C، ما يقلل من تصلب الشرايين ويساعد في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية ويقوي الشرايين وحتى يمنع النوبات القلبية، كما يحتوي الخس أيضًا على البوتاسيوم الذي يخفض ضغط الدم ويمنع أمراض القلب.

5- يساعد في محاربة السرطان:

تم ربط استهلاك الخس بانخفاض خطر الإصابة بسرطان المعدة، كما أن الخس من الخضروات غير النشوية، ويشير أحد التقارير الصادرة عن الصندوق العالمي لأبحاث السرطان إلى أن الخضروات غير النشوية يمكن أن تحمي من عدة أنواع من السرطانات، بما في ذلك سرطانات الفم والحلق والمريء والمعدة.

6- يقلل من مخاطر مرض السكري:

أظهرت الدراسات أن الخضروات، وخاصة الخس، قد تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، ويمكن أن يعزى ذلك إلى انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم، ويحتوي الخس أيضًا على لاكتوكازانتين، وهو كاروتينويد مضاد لمرض السكري يخفض مستويات السكر في الدم ويمكن أن يكون علاجًا محتملاً لمرض السكري.

7- يعزز الرؤية الصحية:

يحتوي الخس على الزياكسانثين، وهو مضاد للأكسدة يعزز صحة الرؤية، ووجد أنه يمنع الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وتحتوي الخضروات الداكنة مثل الخس على كل من اللوتين والزياكسانثين، هذه تساعد في تعزيز صحة الرؤية والوقاية من إعتام عدسة العين وأمراض العيون الأخرى.

8- يعزز صحة الجهاز الهضمي:

تعمل الألياف الموجودة في الخس على تعزيز الهضم وتجنب أمراض الجهاز الهضمي الأخرى مثل الإمساك والانتفاخ، وقد يخفف أيضًا من آلام المعدة، ومن المعروف أن الخس يساعد المعدة على معالجة أنواع مختلفة من الطعام، وقد يساعد أيضًا في علاج مشاكل أخرى مثل عسر الهضم.