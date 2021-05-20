تعرف على مرض الفنان سمير غانم قبل وفاته

القاهرة - سمر حسين - توفي اليوم الفنان سمير غانم، بعد صراع مع مرض الاعتلال الكلوي، ودخوله العناية المركزة، بعد تدهورت حالته الصحية الفترة الأخيرة بسبب تداعيات إضابته بفيروس كورونا.

تعرف على مرض الفنان سمير غانم

ومن أسباب ضعف وظائف الكلى كما ذكرها موقع «Web Md»:

- يحدث خلل في وظائف الكلى عندما تقل قدرة الكلى على تصفية الجسم من السموم.

- عدم قدرة الكلى على التكيف مع العديد من الظروف الصعبة مثل ارتفاع درجات الحرارة.

أعراض خلل وظائف الكلى

ومن ضمن أعراض خلل وظائف الكلى:

- عدم القدرة على تنظيم نسبة الماء والأملاح في الجسم.

- صعوبة التخلص من جميع الفضلات من الجسم.

- ضعف في إنتاج خلايا الدم الحمراء.

- حكة في الجلد وظهور طفح جلدي بشكل مفاجىء.

- حمى شديدة وغثيان والقيء والإسهال.

- انتفاخ حول العينين.

- عدم القدرة على النوم.

فحوصات تساعد في التعرف على خلل وظائف الكلى

- فحوصات الدم

- من خلال فحوصات الدم، يتم فحص وجود بعض الفضلات في الدم.

- فحوصات البول

- يساعد هذا الفحص في تحديد سبب الضعف في وظائف الكلى، وقياس كمية البروتين، بالإضافة إلى احتمال وجود خلايا غير طبيعية

- الفحص التصويري

- يمكن استخدام الموجات فوق الصوتية لتحديد بعض الأمور منها حجم الكلى وتركيبة الأنسجة المكونة لها.

وفاة الفنان سمير غانم

وكان الكاتب والمنتج أحمد الإبياري أعلن وفاة الفنان الكبير سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عامًا، وذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «مع السلامة يا سمير».

وكان الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، كشف عن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز، بعد إصابتهما بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنهما في تحسن مستمر، وذلك خلال حواره مع برنامج «الستات مايعرفوش يكذبوا»