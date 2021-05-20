شبيه عامر منيب: الناس بتفتكرني قريبه ونفسي أقابل بنته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهرت حالات تشابه بعض الأشخاص مع الفنانين خلال الفترة الماضية بشكل واسع، وفور انتشار صور لأحد الأشخاص مع الفنان الذي يشبهه على مواقع التواصل الاجتماعي يتم تبادلها بشكل كبير وتجد تفاعلا كبيرا من الجمهور، ما يجعل عدد من الفنانين يتواصلون مع الأشخاص الذين يشبهونهم، مثلما فعل الفنان تامر حسني من قبل.

وعلى مدار الساعات القليلة الماضية، تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لشاب يدعى أحمد الشوربجي، ويشبه بنسبة كبيرة الفنان الراحل عامر منيب، لدرجة جعلت البعض يسأل عن وجود صلة قرابة بينهما.

وتواصل «هن» مع الشاب أحمد محمد سعيد الشوربجي، الذي يبلغ من العمر 22 عاما، من مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، والذي أوضح أنه منذ أن بدأت ملامحه الشبابية في التشكيل، أصبح كل من يراه يشبهه بالفنان عامر منيب، بالرغم من عدم وجود أي صلة قرابة بينهما.

شبيه عامر منيب: الناس بتوقفني في الشارع وتسألني إذا كنت قريبه

«صحابي هم اللي بدأوا يقولولي إني شبه عامر منيب جدا.. في منهم كان بيفتكرني قريبه»، بتلك العبارة أوضح الشوربجي أن جميع أصدقائه كانوا يخبرونه بذلك، إذ أنه كان يشعر بأن هناك شبه بينهما، ولكنه تأكد عندما أصبح الكثيرين يخبروه بذلك، كما أنه عندما يتجول في الشوارع يحرص الكثير من المارة على إيقافه لإخباره بذلك، «ناس كتير بتوقفني تسألني إذا كنت قريبه ولا لا».

الشوربجي: بحبه أوي ونفسي أقابل بنته

وعن تفاصيل تداول صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضع «الشوربجي» تلك الصورة كصورة شخصية لها عبر «فيسبوك»، ولكنه لم يكن يتوقع أن تلك الصورة من الممكن أن يتم تداولها للحديث عنه كونه يشبه الفنان عامر منيب، مشيرا إلى حبه الشديد له، إذ يعد نجمه المفضل منذ صغره، يستمع إليه ليسرح بخياله مع إحساسه في الغناء «بروح في عالم تاني».

«نفسي أمثل قصة حياته»، بتلك العبارة أنهى الشوربجي حديثه لـ«هن»، متمنيا أن يقع عليه الاختيار لتمثيل قصة حياة الفنان الراحل عامر منيب، إذا كان هناك فرصة لذلك، متمنيا لقاء أفراد أسرته وبشكل خاص ابنته مريم، إذ أنه منذ أن قامت بتسجيل أغنية لها مع والدها وهو يتمنى ذلك ليخبرها أن والدها له شبيه.