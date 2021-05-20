الامارات | منظمة الصحة العالمية تحذر من مخاطر مشروب رائج جدا

شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تحذر من مخاطر مشروب رائج جدا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت منظمة الصحة العالمية في دراسة حديثة نشرتها «الإندبندنت» نقلا عن مجلة «جاما إنتيرنال ميديسين»، من تناول كوبين من المياه الغازية يوميًا، مؤكدة أنه يزيد من خطر الوفاة المبكرة.

وقامت الدراسة، بتحليل بيانات 450 ألف شخص تخطى متوسط أعمارهم الـ50 عاما، في 10 دول أوروبيّة، وتابعهم الخبراء على مدى 16، سُجِّل خلالها أكثر من 41 ألفاً و600 حالة وفاة.

وكشفت الدراسة عن أن «9.3% من الذين شربوا أقل من كوب واحد من المشروبات الغازية شهريّاً فارقوا الحياة خلال الـ 16 عاماً، المدة التي دامتها الدراسة، مقارنة مع 11.5% من الذين شربوا كوبين أو أكثر من كوب بسعة 250 ملليليتراً يومياً»، مشيرة إلى أن «عوامل أخرى أثرت على النتائج، كمؤشر كتلة الجسم والنظام الغذائيّ والنشاط البدنيّ والتدخين والتعليم».

وأوضحت الدراسة أن «زيادة الخطر ترتبط بكل من المشروبات المحلاة بالسكر وتلك المُحلاة بالسكر الاصطناعيّ، كذلك لم تختلف النتائج لدى كل من الرجال والنساء»، لكن أكدت في المقابل أن «المشروبات الغازيّة ليست هي السبب الوحيد لزيادة خطر الموت المبكر، مؤكدين ضرورة إجراء أبحاث إضافيّة من أجل معرفة الأسباب المحتملة لتأثير المحليات الصناعيّة السلبيّ في الصحة».

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