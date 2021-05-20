«جروب الماميز»: زراعة النباتات في المنزل تحسن المزاج

القاهرة - سمر حسين - صحة

سلطت الإعلامية ياسمين نور الدين، في برنامج «جروب الماميز»، على قناة مدرستنا، الضوء على مبادرة جديدة تهدف لحث المواطنين على الزراعة في المنازل.

وقالت لميس أحمد، إحدى مؤسسات حملة سيدا، إن الهدف الأساسي من الحملة هو استغلال المناطق الخالية في المنازل للزراعة، موضحة أن الزراعة في المنازل لها العديد من الفوائد الصحية والنفسية والمعنوية والمادية، ومنها على سبيل المثال تحسين المزاج ومنح حالة من الهدوء والراحة للشخص، إلى جانب تحسين الصحة من خلال زراعة مفيدة دون أي مواد مضافة.

وكشفت «لميس» عن أن هناك عدد من النباتات التي يمكن زراعتها في المنزل، وبينها النعناع والريحان وروز ماري وبابونج.

برنامج جروب الماميز

«جروب الماميز» أول برنامج متخصص في شؤون وأخبار العملية التعليمية، ويتم من خلاله نشر ومناقشة كل ما هو جديد من أخبار وقرارات تخص الامتحانات وسير العملية التعليمية، حيث يبث البرنامج من السبت إلى الأربعاء على قناة مدرستنا 1 التعليمية في تمام الثامنة مساءً، والبرنامج من تقديم الإعلامية ياسمين نور الدين.

وتجمع قناة «مدرستنا» التعليمية بين الأساليب الحديثة في تدريس المناهج التعليمية، وبعض الأنشطة الترفيهية التي تخفف عن الطلاب وتحفزهم على مراجعة دروسهم، حيث تبث القناة برامجها على تردد 12303 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500، و قدم خدماتها التعليمية لطلاب الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي.

وجاءت قناة «مدرستنا» تماشيا مع خطة وزارة التربية والتعليم لمساعدة الطلاب والأهالي في عملية التعليم عن بعد، الذي فرضته الظروف الحالية بعد فيروس كورونا، حيث تضم القناة نخبة من أكفأ المدرسين في جميع المواد، كما أن طرق شرح وتقديم المناهج عبر القناة ستكون جديدة ومبتكرة تضم تنويهات تثقيفية ومواد لبث روح الوطنية.