في عيد زواجهما الـ12.. لقطات من حياة يوسف الشريف وإنجي علاء بـ«البيت والشغل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحتفل، اليوم الخميس الموافق 20 مايو، الثنائي الشهير في الوسط الفني، الكاتبة إنجي علاء وزوجها الفنان يوسف الشريف بعيد زواجهما الـ 12، إذ حرصت إنجي علاء على تهنئة زوجها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من خلال منشور لها، احتفالًا بمرور 12 عامًا على زواجهما، إذ وجهت له رسالة قائلة: «كل سنة وإنت طيب يا حبيبي، 12 سنة عدوا، ويارب سنين جاية كلها سعادة وحب ورضا، Happy 12th Anniversary».

نجاحات كثيرة حققها الثنائي الشهير في الوسط الفني مع بعضهما البعض، إذ أنهما بخلاف نجاحهما سويا في الحياة الزوجية، اشتركا في الكثير من الأعمال الدرامية التي حققت نجاحا كبيرا على مدار السنوات الماضية، إذ اعتاد الفنان يوسف الشريف على المشاركة في بطولة مسلسل رمضاني كل عام، من تأليف زوجته إنجي علاء، بالإضافة إلى أنها تختار ملابس الممثلين في المسلسل.

أول عمل فني اشترك فيه يوسف الشريف وزوجته

وكان أول عمل فني جمع الثنائي عام 2011 هو مسلسل «المواطن إكس»، إذ كانت «إنجي» «ستايلست» المسلسل، وهي التي تقوم باختيار ملابس الممثلين في جميع المشاهد، ثم بدأت تشاركه في أعماله الفنية ككاتبة في عام 2015، من خلال مسلسل «لعبة إبليس»، ثم بعد ذلك توالت المشاركات الفنية بينهمت في مسلسل «النهاية»، واخيرا مسلسل «كوفيد 25» الذي جرت إذاعته خلال شهر رمضان الماضي.

قصة حب الفنان يوسف الشريف وزوجته

وكان يوسف الشريف شرح خلال مقابلة تلفزيونية له كيف بدأت علاقته بزوجته، إذ أنها كانت تعمل في مجال الصحافة، وذات مرة طلبت منه إجراء لقاء صحفي معه، بعد أن تعطلت سيار صديقتها التي كان من المفترض أن تقوم بإجراء الحوار معه، وبعد انتهاء ذلك الحوار، لم يلتقيا مرة أخرى لمدة عام كامل، وفي اللقاء الثاني لهما، أخبرها الفنان يوسف الشريف بأنه يريد أن يتزوج منها.