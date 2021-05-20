منى السابر تتعرض للهجوم بسبب حلا الترك: ليه اتسجن والقضية بيني وبين بنتي (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل أثارتها الفنانة منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، عبر مقطع فيديو ظهرت خلاله على «سناب شات»، وتعرضت بعده لانتقادات وهجوم من متابعيها.

منى السابر: ليش انسجن.. والقضية بيني وبين بنتي

وقالت منى السابر ردًا على التعليقات التي تلقتها بشأن مرضها وحقيقة خضوعها لعمليات تجميل: «شيء بيضحك أطلع أقول إني مريضة وتقولوا طجة شفايفي فيلر أو بوتوكس، هل أنا مستحية منكوا، ما بسوي حالي مسكينة علشان شوية تجميل، حاقدين علي وبيهمكم أنا اتسجنت ولا لا، ايه اللي هيخليني اتسجن، ليش انسجن شو القضية سياسية ولا دينية.. تاركين أمة لا إله إلا الله والقضايا اللي تصير بالعالم وتسألون إذا انسجنت».

وتابعت منى السابر:«قضية بيني وبين بنتي مو حد غريب ولا طرف ثالث.. فعلاً ناس مريضة».

هجوم متابعي منى السابر عليها بسبب تصريحاتها: لمت تبرعات وبس

تصريحات الفنانة منى السابر، أثارت غضب كبير بين متابعيها، إذ ألقوا عليها سيلا من التعليقات والهجوم، وكان من بينها «انتي طلعتي للناس تعيطي وتترجي العالم يساعدوج الحين تقولي انتو مهتمين وتاركين العالم وتبون تعرفون انسجنت ولا ما انسجنت، والله ما ألوم حلا فيج، موضوع بينك وبين بنتك ليش تطلهي تتباكي ع السوشيل ميديا وطلهي في فضايحكم عالعلن، قالت شو الشي اللي يخليني انسجن».

فيما تابع آخر: «مو انتي قلتي طلع علي حكم بالسجن مفصومة انتي ولى شو الموضوع تدورون شهرة بأي طريقة حتى لو على حساب سمعتكم وخليتي الناس تدعي على بنتك واخر شي تقولين احب بنتي وبيني وبين بنتي، وتضحك والامور طيبة ومن كم يوم كانت تبكي وتلطم ناس غريبة والله»