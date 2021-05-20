صاحبة واقعة التحرش في طنطا: مفيش بنت تسكت على الغلط

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت دعاء محمد، صاحبة واقعة التحرش في طنطا، عن سعادتها الشديدة بعد القبض على المتهم بالتحرش بها في أحد الشوارع.

وقالت دعاء محمد لـ«هن»، «الحمدلله أنا كنت في النيابة وعرفت إن المتحرش تم القبض عليه اليوم، وكلها كام يوم ويتحكم عليه، ومبسوطة جداً أن أقدرت أخدت حقي وحق بنات كتير من شخص زي ده وخصوصاً إنه السبب في أذى نفسي لبنات كتير».

وأضافت، «بشكر ربنا إنه المتحرش مقربش مني وبشكر النيابة وكل الناس اللي في القسم اللي ساعدتني أخد حقي وقدرت توصل للشخص ده برغم إن فيه رقم غلط من أرقام العربية ومع ذلك اتقبض عليه.. وبشكر أهلي أنهم ساعدوني ودعموني إني أكمل، وكل صحفي ساعدني أخد حقي وإن شاء الله ياخد عقابه، وأتمنى مفيش بنت تسكت على الغلط حتى لو هيسيب مشاكل لها.. دوروا على حقكم واوعوا تفرطوا فيه مهما حصل».

وكانت «دعاء محمد» قد نشرت فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك، يظهر فيه شاب يتحرش بها في مدينة طنطا، بعد رفضها استقلال السيارة معه، وخلع المتهم ملابسه لها، وحين لاحظ قيام الفتاة بتصويره توقف عن فعلته وظل يطاردها بسيارته.

وقالت دعاء محمد، إنها كانت تسير في أحد شوارع طنطا مع صديقتها، وتفاجأت بوجود شاب في سيارة يعاكسها ويتحرش بها لفظياً، وبعد مرور 5 دقائق تقريباً رأت الشاب مرة أخرى، مؤكدة أنها شعرت أنه شخص دون أخلاق.

وتابعت: «ظهر بحركات غريبة وغير مفهومة في شفايفه، وتفاجأت بخلع ملابسه أمامي، انصدمت جداً وكنت خايفة منه وعلى الفور قمت بتصويره بفيديو، وحين لاحظ قيامي بتصويره لف حوالينا نص ساعة تقريباً أنا وصديقتي، وعلى الفور كتبت رقم العربية، واتصلت بعائلتي وعرفتهم عما حدث من ذلك الشاب، مضيفاً أنها كانت خايفة منه جداً».

وأضافت دعاء، «أن شخص على فيسبوك كلمني لما نشرت الفيديو للمتحرش في أحد الجروبات، وطلب مني حذف الفيديو، واكتشفت بعد ذلك أنها ليست الواقعة الأولى له، بل تحرش الشاب بفتيات أخرى لفظيا وقام بأفعال فاضحة أمامهن».