احذر: لا تتناول البطاطس إذا وجدت بها هذا اللون.. إليك ما يحدث للجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

البطاطس من الأطعمة التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها سواء مقلية أو مسلوقة، ولكن هناك بعض الثمرات التي تحتوي على بقع خضراء، فهل هي مضرة أم آمنه على الصحة؟

الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، تقول إن اللون الأخضر هو مادة الكلوروفيل التي يستخدمها النبات لعمل التمثيل الضوئي لكي يصنع غذائه، وهي مادة ليست لها أضرار على الصحة، ولكن مادة الكلوروفيل دليل على وجود مادة أخرى يفرزها النبات بشكل طبيعي تدعى "السولانين"، والكلوروفيل والسولانين يتم إفرازهما معا، ولكن السولانين لا يترك أثرا ويتم معرفته بوجود الكلوروفيل.

أوضحت رئيس لجنة سلامة الغذاء عبر جروب "جت في اللقمة" على "فيسبوك"، أن السولانين هو نوع من السموم الطبيعية في الأغذية تفرزها بعض النباتات كآلية دفاع ضد الفطريات والآفات.

وتابعت: "السولانين طبقا لمنظمة الصحة العالمية يمكن أن يتسبب في آثار صحية ضارة ومخاطر تهدد صحة البشر والماشية، وبعض هذه السموم قد يكون شديدا، لذا فإن تناول تلك الخضراوات ذات اللون الأخضر بكميات كبيرة قد يتسبب في حدوث آلام شديدة بالمعدة والإسهال وجفاف الحلق، وتشمل العواقب الصحية طويلة الأجل التأثير على الجهاز المناعي أو التناسلي أو العصبي".

وحددت "زكي"، مجموعة من النصائح عند شراء أو تخزين البطاطس:

- الابتعاد عن شراء ثمار البطاطس ذات اللون الأخضر.

- من الأفضل حفظ البطاطس في مكان مظلم جاف بارد، مع ضرورة عدم وضعها في البلكونة، وذلك لأن الضوء يتسبب في إفراز تلك المادة مع الكلوروفيل.

- إذا تم تخزين تلك الثمار وظهر بها اللون الأخضر يمكن قطع اللون الأخضر مع جزء من الثمرة حتى نتخلص من اللون الأخضر تماما، ثم استهلاك باقي الثمرة الخالية من اللون الأخضر، أما إذا كان اللون الأخضر يحتل مساحة كبيرة من الثمرة فيفضل الاستغناء عنها تماما.