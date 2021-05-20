إطلالات اليوم: ياسمين صبري تتألق بالأبيض.. ويارا بفستان أسود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- ياسمين صبري:

طلت الفنانة ياسمين صبري بفستان باللون الأبيض، مزود بأكمام شفافة، وتميز الفستان بوجود فتحة ساق، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها قبعة باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

- رضوى الشربيني:

وارتدت الفنانة رضوى الشربيني فستانا باللون الأسود، مزود بأكمام طويلة، وأزرار باللون الذهبي من الأمام، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

- جيهان خليل:

كما ظهرت الفنانة جيهان خليل ببليزر باللون الأورانج ونسقت معه فستان باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- نسرين طافش:

وتألقت الفنانة نسرين طافش بتوب كت باللون الباستاج مع بنطلون جينيز باللون الفاتح، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

- يارا:

أما المطربة يارا ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود، بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- إيمان العاصي:

كما ارتدت الفنانة إيمان العاصي شميز باللون الأبيض مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.