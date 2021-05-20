حافظ على صحتك.. نصائح مهمة عند شراء البطيخ والخوخ والفواكه الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

البطيخ والخوخ من الفواكه الصيفية المحببة لدى الكثير من الأشخاص، لكن في الفترة الأخيرة حذر البعض من تناولها لخطورتها على الصحة.

الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، حذرت من تناولهما خلال هذه الأيام، وكتبت منشورا عبر جروب "جت في اللقمة" على "فيسبوك"، أنها تواصلت مع العديد من الأطباء، ووجدت أن تحذيرات الأطباء جاءت نتيجة لعدة أسباب، وهي:

- هذه الفواكه حساسة تجاه الحرارة وتتأثر بشدة بها، ما يعرضها للفساد وبالتالي الإصابة بالنزلات المعوية.

- ليس هذا أوان إنتاجها، ما جعل الأطباء يؤكدون تعرضها لأنواع من الرش والمركبات للعمل على نضجها بسرعة.

- من الأسباب الخطيرة، في حالة فساد هذه الفاكهة أو تعرضت للمركبات الكيميائية، تسبب الإصابة بنزلات معوية، وتعطي نفس أعراض الإصابة بوباء كورونا، ولا يمكن التفريق بينهما سوى بتعاطي المضادات الحيوية ومدى التحسن عليها، ما يحدث ارتباكا في التشخيص وبالتالي يستغرق العلاج الصحيح وقت طويل على حساب صحة المريض.

وهذه التحذيرات جعلت البعض يظن أن هناك فاكهة مسرطنة في الأسواق وهو ما نفاه الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، في بيان رسمي، مشيرا إلى أن المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تمامًا.

وللحفاظ على صحتك، إليك عدة نصائح مهمة يجب اتباعها عند شراء البطيخ والخوخ والفواكه الصيفية:

- شراء الفواكه الصيفية في مواسمها المعروفة، والبعد عن استهلاكها في غير مواسمها.

- يجب شراء الفواكه خاصة سريعة التلف من أماكن عرضها بشكل سليم، وليست متكدسة على بعضها أو معروضة في الشمس والحرارة حتى وإن كان سعرها رخيص.

- غسل الفاكهة فور وصولها للمنزل، حيث أكد الخبراء أن بقاءها دون غسل يتسبب في امتصاص كمية أكبر من المبيدات من سطح الفاكهة.

7 نصائح مهمة يجب الالتزام بها عند شراء البطيخ، وفقا لموقع helathy food .

- لون البطيخة السليمة يتراوح بين القاتم والفاتح، كما أن سطحها لامع.

- لا تختار البطيخ الضخم أو صغير الحجم، بل فضّل المتوسط، لا يقل وزنها عن 5 كيلو.

- افحص الجزء الأسفل من البطيخة، فيجب أن يكون موضع ملامستها للأرض أصفر اللون، ومن الأفضل أن يكون اللون داكنًا، وأن تكون الخطوط الخارجية للبطيخة بارزة.

- ألا يوجد في البطيخة أي نتوءات أو شروخ.

- إذا كان هناك ثمرتين بنفس الحجم فاختار الأثقل.

- عند الضرب بكف اليد عليه، فغير الناضجة تعطيك صوتا مسطحا بينما الناضجة تعطيك صوتا عميقا.

- تجنب تناول البطيخ المترهل من الداخل، داكن اللون، الذي ينبعث منه رائحة كريهة، لأن هذه العلامات تشير إلى احتوائه على فطريات تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المعوية.

5 نصائح مهمة عند شراء الخوخ، وفقا لموقع thespruceeats.

- من الأفضل شراء الخوخ الداكن اللون (الأسود والبنفسجي) يضم كمية أكبر من مضادات الأكسدة، التي تساهم في الحفاظ على صحة القلب.

- تجنب ثمار الخوخ التي لا تزال بها مسحة خضراء إلى لونها.

- تجنب الخوخ ذو الجلد المتجعد فربما تم الاحتفاظ به في ثلاجات بعد الحصاد لفترة طويلة جدا وجف.

- يجب أن يتناسب وزن الخوخ مع حجمه، ويمكن لملمس الخوخ أن يوضح مدى نضجه، فلا يجب اختيار الثمار الصلبة للغاية، لأنها لم تنضج بشكل صحيح.

- شراء الخوخ الذي مازال يحتفظ بطبقة شمع فضية طبيعية تحمي القشرة وتحول دون خسارتها الماء، هذه الطبقة إشارة إلى أن هذه الفاكهة لم تخضع لمعالجة مكثفة.