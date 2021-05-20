بعد التحذير من تناول الخوخ والبطيخ هذه الفترة.. كيف تتفادى النزلات المعوية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يتميز فصل الصيف بالتنوع في الفواكه المفيدة الغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن، وبالرغم من ذلك يحذر الأطباء في هذا التوقيت من تناول بعض الفواكه كالبطبخ والخوخ والكنتالوب والفراولة.

وتوضح الدكتور شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، في جروب "جت في اللقمة" المعني بالشؤون الصحية على "فيسبوك"، السبب في ذلك.

1- هذه الفواكه حساسة تجاه الحرارة وتتأثر بشدة بها، ما يعرضها للفساد وبالتالي الإصابة بالنزلات المعوية.

2- ليس هذا أوان إنتاجها، ما جعل الأطباء يؤكدون تعرضها لأنواع من الرش والمركبات للعمل على إسراع إنضاجها.

3- أخطر سبب هو أنه لو كانت هذه الفاكهة فاسدة أو تعرضت للمركبات الكيميائية، فهي تؤدي إلى نزلات معوية تعطي نفس أعراض الإصابة بالوباء الحالي "فيروس كورونا"، ولا يمكن التفريق بينهما سوى بتعاطي المضادات الحيوية ومدى التحسن عليها، حيث إن الموجة الثالثة من الوباء تشمل أعراض تصيب الجهاز الهضمي، ما يحدث ارتباكا في التشخيص وبالتالي يستغرق العلاج الصحيح وقت طويل على حساب صحة المريض بقى.

وتقدم رئيس لجنة سلامة الغذاء، نصائح لتفادي النزلات المعوية:

- شراء الفواكه في مواسمها المعروفة والبعد عن استهلاكها في غير مواسمها.

- شراء الفواكه خاصة سريعة التلف من أماكن تعرضها بشكل سليم وليست متكدسة على بعضها أو معروضة في الشمس والحرارة حتى وإن كان سعرها مغري، فالثمن صحتك.

- غسل الفواكه والخضروات جيدا ونقعها بالماء.

- لا ينصح بغسل الفواكه والخضروات بالصابون حتى لا تتبقى منه آثار في الخضر والفواكه.

- نقع الفواكه والخضراوات في ماء وخل أو ماء وملح ينظفها لكن لن يخلصك من المتبقيات الخاصة بالمبيدات .

- نقع الفواكه والخضراوات في محاليل التعقيم الجاهزة الحالية، مفيد لكنه أيضا لن يخلصها من متبقيات المبيدات.

- غسل الخضراوات والفاكهة فورا فور وصولها للمنزل، حيث أكد الخبراء أن بقاءها دون غسل يتسبب في امتصاص كمية أكبر من المبيدات من سطح الفاكهة والخضار.

- غسل الفواكه الرقيقة كالتوت، يسرع من فسادها عند تخزينها لذلك الأفضل عدم شراء كميات كبيرة منها في المرة الواحدة.

- بعض الحاصلات الزراعية قشرتها صعبة التنظيف لطبيعة تكوينها وتحتجز المتبقيات بشكل أكبر مثل الخوخ لذلك ينصح بفركها بفرشة ناعمة أثناء غسلها.

- تقشير الفواكه لمحاولة التخلص من كمية كبيرة من متبقيات المبيدات عليها.