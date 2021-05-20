كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مايو 2021 04:36 مساءً - تُعد الأزياء المُصممة من قماش الكاجوال من القطع الأساسية داخل خزانة كل فتاة، إذ لا يُمكن الاستغناء عنها أثناء تنسيق الإطلالات اليومية، سواء الخاصة بالجامعة أو العمل أو تلك التي يتم اعتمادها في المشاوير النهارية أو الليلية.

وتحرص أغلب النجمات على تنسيق إطلالات يومية كاجوال بالجينز، بشكل أنيق وراقٍ.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" أجمل إطلالات كاجوال بالجينز من وحي النجمات، لتستوحي من بينها إطلالاتكِ المميزة:



نانسي عجرم بإطلالة كاجوال بالجينز

نانسي عجرم بإطلالة كاجوال بالجينز - الصورة من حسابها على انستغرام



في إطلالة نهارية كاجوال، نسقت نانسي عجرم بنطلون جينز باللون الأزرق الفاتح، ذا قطع أمامي على الركبة في إحدى الساقين، مع قميص باللون الجملي ذي جيوب أمامية كبيرة على الصدر، وأزرار باللون الأسود.

واعتمدت نانسي عجرم مع هذه الإطلالة، حذاءً باللون الأسود بدون كعب، ذا نعل مُصمماً باللون البيج، مع حقيبة كتف باللون الأسود، وقبعة باللون البيج مع نظارة ذات عدسات كبيرة باللون العسلي.

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هنا الزاهد بإطلالة كاجوال بالجينز

هنا الزاهد بإطلالة كاجوال بالجينز - الصورة من حسابها على انستغرام



في إطلالة كاجوال عصرية وأنيقة، نسقت هنا الزاهد سالوبيت من الجينز الأزرق باللون الفاتح، مع تيشرت مقلم باللون الأبيض ذي خطوط باللون الرمادي والأخضر الداكن.

واعتمدت هنا الزاهد مع هذه الإطلالة نظارة شمسية ذات عدسات كبيرة وإطار باللون الوردي الفاتح، مع حذاء رياضي باللون الأبيض.

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نجوى كرم بإطلالة كاجوال بالجينز

إطلالة كاجوال لنجوى كرم بالجينز- الصورة من حسابها على انستغرام



في إطلالة كاجوال أنثوية جذابة، نسقت النجمة اللبنانية نجوى كرم Jump Suit من الجينز باللون الأزرق الداكن، صُمم من أكمام بتصميم نصف الكم ذات أكتاف منفوخة بتصميم الكشكش، مع صدر بتصميم مربع، فيما جاء التوب بسحاب أمامي، مع بنطلون بتصميم الشارلستون.

واعتمدت نجوى كرم مع هذه الإطلالة الراقية، ساعة أنيقة من الجلد الأسود، وتسريحة شعر ذات غرة جانبية.

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إنجي المقدم بإطلالة كاجوال بالجينز

إنجي القدم بإطلالة كاجوال بالجينز - الصورة من حسابها على انستغرام



في إطلالة كاجوال عصرية، نسقت إنجي المقدم البنطلون الجينز الضيق باللون الأزرق الداكن، مع تيشرت بأكمام طويلة باللون الرمادي، وجاكيت منفوخ بالون الكحلي.

واعتمدت إنجي المقدم مع هذه الإطلالة، حذاءً رياضية باللون الأبيض، وحقيبة وسط سوداء، مع نظارة شمسية بعدسات مربعة كبيرة.

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