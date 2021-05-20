كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مايو 2021 04:36 مساءً - تلجأ غالبية النساء، الى استخدام المستحضرات التجميلية الجاهزة للعناية ببشرتهن، والحفاظ على نضارتها وإشراقها، بما في ذلك الحدّ من ظهور علامات التجاعيد. ولكن، قد يغيب عن بعضهن أهمية المكوّنات الطبيعية في تحقيق هذه الغاية، والتي تُعد إحدى أسهل الطرق التي يمكن تحضيرها منزلياً، ومن أفضلها ماسك الشبه.

طريقة عمل ماسك الشبه للوجه

طريقة عمل ماسك الشبه للوجه بخطوات سهلة وبسيطة

استفيدي من فوائد الشبة في العناية بجميع أنواع البشرة، وطريقة عمل ماسك الشبه للوجه، لشدّ البشرة ومنحك مظهراً أكثر شباباً.



ماسك الشبه لعلاج التجاعيد والهالات السوداء

يُفيد ماسك الشبه في علاج الهالات السوداء

يعمل هذا الماسك على تخفيف الهالات السوداء تحت العين، وتخفيف التجاعيد والخطوط الرفيعة، وطريقته كالآتي:

قومي بوضع ملعقة من الماء الفاتر وملعقتان من مسحوق الشبه واخلطيهم جيداً حتى التجانس، بعدها قومي بوضع الخليط على أماكن تواجد التجاعيد والهالات السوداء مع التدليك بلطف.

اتركي الماسك على وجهك لمدة عشر دقائق ثم اغسليه بالماء الفاتر.

قومي بتكرار العملية مرتين اسبوعياً للحصول على النتيجة المرغوبة.

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ماسك الشبه لشد بشرة الوجه

يُساعد ماسك الشبه في شدّ البشرة ومنحها مظهراً أكثر شباباً

يُساعد هذا الماسك في الحصول على بشرة مشدودة، وبالتالي تأخير ظهور التجاعيد، وطريقته كالآتي:

امزجي بياض بيضة واحدة مع أربع ملاعق من مسحوق الشبه كي يتجانس المزيج. ثم، ضعي الماسك على الوجه واتركيه لمدة نصف ساعة على الأقل. وأخيراً، اغسلي وجهك بالماء البارد ونشفيه بالمنشفة القطنية، وسوف تلاحظين الفرق من أول استخدام لهذا الماسك.

ماسك الشبه للتخلص من الرؤوس السوداء

يُساهم هذا الماسك في إخفاء عيوب البشرة، والتخفيف من ظهور الحبوب والبثور والرؤوس السوداء، وطريقته كالآتي:

أضيفي ملعقة كبيرة من ماء الورد الى الشبه، واخلطيهما جيداً حتى يصبح الخليط كالعجين. ثم، وزّعي المزيج في أماكن تواجد الرؤوس السوداء واتركيه حتى يجف. بعدها، اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

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فوائد الشبه للوجه والبشرة

فوائد الشبه للبشرة لا تعد ولا تحصى

تُساعد في إخفاء التجاعيد وعلامات التقدم في السنّ، بما في ذلك الخطوط الرفيعة بخاصة حول منطقة الفم والعينين.

تُساهم في إزالة الهالات السوداء في البشرة.

تزيد من مرونة البشرة.

تساعد في تبييض وتفتيح لون البشرة .

. تعالج البشرة وتحميها من البثور وحب الشباب.

تُفيد في التخلص من الرؤوس السوداء.

تعمل على تهدئة البشرة ووقايتها من البكتيريا بعد إزالة الشّعر، فهي أيضاً تستخدم في صناعة الشمع المخّصص لإزالة الشعر.

تساهم في شد الوجه ومنحه الإشراقة، فالشبه تعتبر بديلاً لكريمات شدّ البشرة.

تُساعد في تضييق مسام الوجه، والتخلص من الخلايا الجلدية الميتة والأوساخ العالقة فيها.

الشبه في سطور

الشبه وخصائصها الجمالية

الشبه او حجر الشب تُعتبر من المركبات الكيميائية التي تتكون بشكل رئيسي من نوعين من الأملاح يعرفان بكبريتات البوتاسيوم والالمنيوم المائية، لذلك تُستخدم كعلاج فعال لمشكلات الوجه والبشرة.

تتواجد الشبه بعدة أشكال فمنها ما هو رطب ومنها المستدير، الذي يُعد من اجود انواع الشبه بالذات اللون الأبيض منه.

تُعتبر الشبه من المواد شائعة الاستخدام جدًا، نظرًا لفوائدها الجمالية والعلاجية بخاصة للبشرة، ويجب الحذر من كثرة استعمالها والتمييز بينها وبين الأنواع الأخرى الموجودة بالأسواق، حيث إنه يوجد كذلك شبه البوتاسيوم، وشبه الألمنيوم والصوديوم وهذه الأنواع تستخدم في تعقيم وتطهير المياه، وصباغة الجلود، وتثبيت ألوان الألبسة، وصناعة الإسمنت والمعادن ولها أضرارعلى الجهاز العصبي.



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