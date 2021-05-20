وصفات غريبة لـ تكثيف الحواجب.. إلمسي الفرق بأسبوع واحد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مايو 2021 04:36 مساءً - الحواجب الكثيفة موضة تسعى النساء إلى اعتمادها ليكنّ على أجمل ما يُرام، وهنّ لذلك يبحثن عن مستحضرات وزيوت ووصفات طبيعية لـ تكثيف الحواجب.

وللحصول على حواجب كثيفة وممتلئة وذات مظهر طبيعيّ كما هي الموضة، نقدم لكِ وصفات غريبة من مستحضرات المطبخ لـ تكثيف الحواجب وزيادة نموّها.



وصفات غريبة لـ تكثيف الحواجب:

تكثيف الحواجب

البيض: يفيد صفار البيض في تقوية بصيلات الشّعر بسرعة سواء على شعر الرّاس أو الحواجب، اخفقي صفار البيض وضعيه على حاجبيك، واتركيه مدّة 20 دقيقة ثمّ اغسليه بالماء البارد.

الصّبار: اطحني بضع أوراق الصّبار ببطء لتستخرجي عصيره ثمّ دلكي حاجبيكِ به، اتركيه عليهما أطول فترة ممكنة، فللصّبارالقدرة على شفاء ونمو الجلد إن كان الحاجبان خفيفين بسبب حساسيّة فيه

عصير البصل: يساعدك عصير البصل على تحفيز نمو الشّعر في الحاجبين أو غيرهما، استخدمي قطعة من القطن المُشبعة بعصير البصل وافركي الجلد أسفل الحاجبين برفق. تعطي هذه الطّريقة منظراً أجمل للحواجب الخفيفة.

الثّوم: خذي فصّاً من الثّوم وابرشيه مع ملعقة من زيت الزيتون، وادهني الحواجب به من مرّة إلى مرّتين في اليوم مدّة أسبوع.

عجوة التمر: خذي أربع أو خمس حبات واحرقيهم على النّار حتى يصبح لونها أسود، ومن ثمّ اطحنيها واخلطيها مع القليل من زيت الخروع واحفظيها في علبة صغيرة، ادهني الحواجب بهذا الخليط يوميّاً مع إمكانيّة تكريرها في اليوم أكثر من مرّة. كما أنّه بإمكانك حرق نواة التّمر إلى أن يصبح لونها أسود، ومن ثمّ اطحينها واخلطيها مع القليل من ماء الورد، واستخدميها كما فعلتِ في خليط التّمر والخروع.

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نصائح للحصول على حاجبين صحيين:

تكثيف الحواجب



1- تأكدي من حصولك على ما يكفي من الحديد؛ فقوّة الدّم تعتمد على كمّية الحديد لنقل الأوكسجين إلى بصيلات الشعر.

2- يساعد فيتامين ب 6 في المحافظة على صحّة الأظافر والشّعر، فإذا كنتِ لا تحصلين على ما يكفي منه عن طريق الغذاء، بإمكانك الاستعانة بحبوب الفيتامينات.

3- تتكوّن الحواجب أساساً من البروتين، لذلك أكثري من تتناول اللّحوم، أما إذا كنت نباتية، فتستطيعين الحصول على المقدار الذي تحتاجينه عن طريق تناول البقوليّات كالفاصوليا، أو الخضار كالقرنبيط، أو من خبز القمح.

4- حاولي ألا تغيّري كثيراً بشكل حاجبيكِ واتركيهما بشكلهما الطّبيعي، فعند نزع شعر الحاجبين يجب عدم أخذ الشعر من أصل شكل الحاجب بل الاكتفاء بتنظيف الشعر حولهما وذلك يساعد على إعطاء مظهر كثيف وطبيعي.

5- تجنب استخدام قلم الحاجب لملء فراغاته فهو مضر جدًا ويتسبب فى سقوط الشعر على المدى الطويل، ويمكن استبداله بلون ظل عيون قريب من لون الحاجب.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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