الفرق بين بيكيني الرجال والسيدات: نادي شهير طالب أعضاءه بعدم ارتدائه

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أصدرت إدارة أحد الأندية الرياضية الشهيرة، قرارًا يحظر ارتداء «مايو» معين للشباب داخل حمامات السباحة، وحررت وثيقة داخل النادي بهذا الأمر.

وجاء نص الوثيقة: «أرسل إلى سيادتكم تحياتي الشخصية، وتحيات أسرة إدارة النادي، ممتنين لسيادتكم دوام الرقي والتقدم، شاكرين تعاونكم معنا، ونحيط سيادتكم علما بأنه تقرر منع المايو البكيني، للاعبين الرجال فوق الـ10 سنوات وتفضلوا بقبول الاحترام».

ويُقدم«هُن»، خلال السطور التالية الفرق بين بيكيني السيدات والرجال.

مواصفات بيكيني الرجال

كانت حددت إدارة النادي، مواصفات البيكيني للرجال الممنوع ارتدائه، ووصفته بأنه كاشف لمنطقة العورة، ومن مواصفاته:

- يمكن أن يظهر الكثير من تفاصيل جسد الرجال.

- يتنوع بألوانه الزاهية بين «الأحمر والبرتقالي والزهري والكحلي والأسود».

- يحمل أكثر من نوعية منها «القطعة الفرنسية» و«القطعة المربعة»، وغيرها من الأشكال التي تغطي منطقة العورة لدى الرجال.

- وكان طرح مصممي أزياء مؤخرا من كندا، تحديدا في تورنتو، يدعيان تشاد ساسكو وتايلور فيلد، خط جديد لمايوهات الرجال، والتي جاءت تشبه مايوهات السيدات «قطعة واحدة».

مواصفات مايوه البيكيني للسيدات

- البكيني أو القطعتان هو لباس سباحة مصمم للمرأة، سُمّي بالبكيني نسبة إلى حلقية بيكيني التابعة لجزر مارشال في المحيط الهادئ، ويتكون من قطعتين.

- واحدة تغطي صدر المرأة، وأخرى تغطي الفخذ أو الأرداف، تاركة مسافة عارية بين القطعتين، وغالباً ما يلبس في الطقسين الحار والبارد أو أثناء السباحة.

- أشكال قطعتي البكيني، تشبه الملابس الداخلية للنساء.

- يكشف البكيني 90% من جسد المرأة، حيث تكون المرأة عارية نسبياً «باستثناء الثدي والأرداف»، ويشد بـ«رباط أو حبال» من الجزء العلوي والسفلي.

- له ألوان وأشكال مختلفة، تختلف تباعًا لموضة العام.