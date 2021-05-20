بعد تعليمات نادي شهير بعدم ارتدائه.. هل يوجد مايوه بكيني للرجال؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في هذا الوقت من كل عام، وعندما يبدأ فصل الصيف، يصبح «المايوه» حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي والشارع المصري بنسبة كبيرة، سواء كان ذلك متعلقا بواقعة ما حول ارتداءه، أو بظهور صيحات جديدة منه في عالم الموضة، ما يجعل الكثير من المواطنين يتحدثون عنه.

وخلال الساعات القليلة الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واقعة لأحد الأندية الشهيرة، بعد نشر وثيقة قرار تحظر رداء معين لـ«الشباب» وليس للنساء، حيث تم منع الرجال من ارتداء «مايو»، بمواصفات محددة داخل حمامات السباحة، يطلق عليه «مايوه بكيني».

وجاء نص الوثيقة التي حررها النادي الشهير «نحيط سيادكم علما بأنه تقرر منع المايو البكيني ماركة، للاعبين الرجال فوق 10 سنوات، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام»، ما جعل الكثيرون يتسائلون عما إذا كان هناك بالفعل مايوه بكيني للرجال أم لا.

ونرصد من خلال هذا التقرير حقيقة وجود مايوم بكيني للرجال.

هل يوجد مايوه بكيني للرجال؟

على مدار السنوات الماضية، كان للمايوه الرجالي نمط واحد فقط، لم يقترب منه أي من شركات إنتاج المايوهات على الإطلاق، حتى جاء صيف عام 2020، وبالرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرض الكثير من الأشخاص على الالتزام بمنازلهم وتجنب الذهاب للشواطئ إلا أنه ظهر موديل جديد من المايوهات الرجالي يطلق عليه «مايوه بكيني».

وحرص عدد من المصممين في كندا بـ«تورنتو»، على تصميم ذلك النوع من المايوهات للرجال، والذي يغطي منطقة الصدر «وان شولدر»، كالبكيني المُخصص للسيدات، ملتصق به رداء مايوه يشبه البكيني النسائي في الجزء الأسفل منه.

وحرص المصممين بكندا عقب إنتاج المايوه البكيني الرجالي على الترويج لتصميماتهم الجديدة والفريدة، على موقع شركة Brokinins العالمية، وتم عرض القطعة الواحده بسعر 40 دولار، بما يعادل 635 جنيها.