بعد اعتراف المتهم بالواقعة.. القصة الكاملة لتحرش طبيب أسنان بمريضة في عيادته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال الشهور الماضية، تصدرت عدة حوادث تحرش تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح بعضها بمثابة قضايا رأي عام اهتم بها الشارع المصري كثيرا، ولعل أبرزها كانت قضيتي متحرش المعادي، ومتحرش المترو، وكان آخرها قضية متحرش الأسانسير بسيدة مصر الجديدة، وخلال الساعات القليلة الماضية شغلت قضية تحرش طبيب أسنان بسيدة، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد اعتراف الطبيب بفعلته أمام النيابة العامة.

ونرصد من خلال هذا التقرير، القصة الكاملة لتحرش طبيب أسنان بمريضة توجهت له لمعالجة أسنانها بالحشو، وكيف اعترف على نفسه بارتكاب فعلته أمام النيابة العامة، ما أدى لحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهم هتك العرض.

تفاصيل تحرش طبيب أسنان بمريض في عيادته

أوضح الطبيب خلال اعترافه أمام النيابة، أن السيدة توجهت له لمعالجة أسنانها وإجراء جلسة «حشو لضرسها»، مشيرا إلى أن الجلسة الأولى كانت تعارف وكان يمارس عمله بكل أمانة لمدة 30 دقيقية متصلة، حتى انصرفت السيدة وطلب منها أن تحضر في الجلسة الثانية في نهاية عمل العيادة حتى لا تنتظر وقتًا طويلًا.

وأشار الطبيب إلى أنه في الجلسة الثانية كان يقوم بأداء عمله، وخلال ذلك كانت السيدة تتحدث معه في الكثير من الأمور المختلفة، وكان أبرزها العلاقات بين الأزواج، ما جعله يستغل عدم شعورها بالخجل حيال التحدث عن ذلك بجرأة ليقوم بتحسس جسدها، وعقب فعلته تلك، اعترضت السيدة على ما يقوم به من فعل خادش للحياء، ما جعله يعتذر لها عن ما حدث.

طبيب الأسنان يعترف بالواقعة

واستكمل حديثه حول الواقعة، بأنه لم يكن يتوقع أنها ستقوم بإجراء محضر ضده، ولكنه تفاجأ بذلك عقب خروجها من العيادة، ثم قام رجال المباحث بالقبض عليه بناء على صدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره بعد أن اعترفت السيدة بتفاصيل الجريمة في تحقيقات النيابة العامة، وطلبت صاحبة واقعة التحرش التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة داخل العيادة لإثبات الواقعة قبل أن يقوم بحذفها من شرائط الكاميرات.

وبمواجهة الطبيب باتهام السيدة له بالتحرش، اعترف بجريمته تلك، مبررا ذلك بأنها كانت غلطة منه قائلا «كانت ساعة شيطان»، وبرر ذلك بأنه شعر بجرأة السيدة بعد ما تحدثت معه في أمور كثيرة بشكل جريء مثل العلاقات الزوجية.