لسه مفوقناش من كورونا.. تفشٍ جديد لوباء قديم في الصين يسبب الذعر

القاهرة - سمر حسين - صحة

بعد أكثر من عام ونصف من تفشي فيروس كورونا المستجد القادم من الصين، في جميع دول العالم، ما أسفر عن إصابة ووفاة عدد كبير، ظهر تفشي آخر لوباء قديم في الصين خلال الساعات القليلة الماضية، إذ أنه تم اكتشاف تفش لـ إنفلونزا الطيور «إتش 5 إن 8» في مدينة ناغتشوي بمنطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربي الصين، ما جعل وزارة الزراعة والشؤون الريفية في الصين تعلن عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار الوباء، مثل ما حدث مع فيروس كورونا.

وجرى رصد تفشي الوباء بين الطيور البرية في منطقتين من ناغتشوي، وكان من بينهم حديقة وطنية للأراضي الرطبة، وأعلنت وزارة الزراعة عن إصابة ونفوق 268 طائرا بريا حتى الآن، وقامت السلطات المحلية بتفعيل عدد من الاستجابات الطارئة، كما قامت بتعقيم المنطقة والتخلص من جميع الطيور النافقة بأمان، وفق «سبوتنيك».

ما هي أنفلونزا الطيور؟

وعن عدوى إنفلونزا الطيور، والتي يرمز لها بـ«إتش 5 إن 8»، فتعد نوعا فرعيا من فيروس الإنفلونزا «أ»، والمعروف أيضا باسم فيروس إنفلونزا الطيور، وبالرغم من أن فيروس «إتش 5 إن 8» لا يشكل سوى خطورة منخفضة على البشر، إلا أنه شديد الخطورة على الطيور البرية والدواجن.

وكان قد سبق وظهر فيروس إنفلونزا الطيور قبل عدة سنوات، وانتشر على نطاق واسع في الكثير من دول العالم، ما جعل السلطات تلجأ إلى إعدام الكثير من الطيور النافقة والمصابة بالفيروس، حتى لا تنتقل العدوى إلى الإنسان، ثم اختفى الوباء عن الانتشار حتى ظهور فيروس كورونا المستجد في آواخر عام 2019.

وكانت قد أعلنت الصين عن تفشي فيروس جديد بها في آواخر عام 2019، والذي عُرف باسم فيروس كورونا المستجد، وانتشر بسرعة البرق في الكثير من دول العالم، وأدى إلى وفاة أعداد كبيرة من المصابين به.