هل تعاني من تنميل الأطراف وألم بالرقبة؟.. إليك العلاج بالزيوت الطبيعية

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر آلام الرقبة وتنميل الأطراف من أكثر الآلام التي تصيب الإنسان وتؤرقه، ويبحث عن شتى الطرق الطبيعية التي يمكنه من خلالها تخفيف الألم، وبخاصة تنميل الأطراف.

ويُقدم «هُن» طرق طبيعية قائمة على الزيوت الطبيعية التي يمكن إعدادها بداخل المنزل، للتخلص من آلام الرقبة وتنميل الأطراف، خلال السطور التالية.

تمارين لآلام الرقبة

بعض تمارين الرقبة يمكن أن تخفف من آلام الرقبة، ممارسة التمارين المرنة ستقلل من تصلب رقبتك.

-إيماءة رأسك ببطء إلى الأمام والخلف ومن جانب إلى آخر.

-كرري هذا التمرين لمدة 15 دقيقة كل بضع ساعات.

خل التفاح

يحتوي على خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تخفف من آلام الرقبة بشكل أسرع.

- نقع منشفة في خل التفاح ونضعه في المنطقة المصابة من الرقبة.

- نتركه لعدة ساعات ونكرر هذا يوميًا.

التدليك بالزيت الساخن

يعتبر أقوى علاج لآلام الرقبة، التدليك بالزيت الساخن وهو علاج فعال آخر لعلاج آلام الرقبة، وتدليك منطقة العنق برفق سيحسن تدفق الدم ويقلل الألم.

زيت النعناع

يتم من خلال استنشاق بخار النعناع الذي يعمل على تهدئة وتخفيف الآلام كالصداع والرقبة.

زيت الريحان

يعتبر زيت الريحان، وسيلة لعلاج آلام الرقبة، ومن الممكن استخدام زيت الريحان بانتظام ضمن برنامج العلاج العطري Aromatherapy، الذي يتم فيه تعريض المريض لروائح عطرية معينة أن يساعد على تخفيف حدة الصداع وآلام الرقبة.

زيت اللافندر

يعمل زيت اللافندر بشكل أفضل لعلاج آلام الرقبة، والتي تحتوي هذه الزيوت على خصائص مضادة للالتهابات ولها تأثير مهدئ على العضلات.

ويمنكك صناعة زيت من اللافندر، داخل منزلك، من خلال مزيجًا من الزيوت الأساسية.

- امزج بضع قطرات من زيت الزيتون الدافئ.

- تدليك هذا الزيت على الرقبة لبضع دقائق.