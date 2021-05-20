بعد أزمتها مع ابنتها حلا الترك.. منى السابر تكشف عن مرضها: طفح جلدي وتورم بالفم (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، أسباب عدم ظهورها وتواجدها خلال الفترة الماضية، عبر مقطع فيديو نشرته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت منى السابر في الفيديو، وعلامات المرض بطفح جلدي فضلا عن تورم على شفاهها ووجهها تظهر بوضوح: «بدي أقول لكم شغلة يمكن ما بتعرفوها عني، أنا كتير كتير بتحمل، وبحط في نفسي، ما بحكي كتير بس لما بنفجر خلاص، هيك بيطلع في وجهي وفي هون، وفي فمي فعلا هاليومين ما بتتخيلوا الحالة اللي أنا فيها».

وأضافت منى السابر: «أنا فعلا مريضة والكلام ما عاد يودي ولا يجيب، أد ما بقول لكم أنا مريضة مريضة، وكان بدي أطلع لكم وأنا في أحسن حالة كمان أنا إنسان بالنهاية، ما بقدر اشوف كل هاد الشي، وبدي ألاقي حل في أقرب وقت لهاي المشكلة، فلا تلوموني على أي شيء بيصير معي».

وتابعت: «بدي أعطيكم شي كلمة بالنهاية، مش نصيحة ولا شي، ولا فلسفة أنا ما بحب أتفلسف، ترى الدنيا رايحة على أد ماتقدروا قربوا من الناس اللي بتحبوهم لأنه ما في حدا باقي يعني، بغمضة عين الواحد بتلاقوه هلأ بعدين ما بتلاقوه، على قد ما بتقدروا استمتعوا بوقتكم مع الناس اللي بتحبوهم، الدنيا فانية ما فيها شي والله ما فيها شي».

أزمة حلا الترك ووالدتها منى السابر

ومنذ شهرين ظهرت «السابر» في مقطع فيديو قصير موجهة رسالة إلى ابنتها حلا الترك قائلة: «كنت بتمنى على بنتي توقف وقفة حق، وبقلها شكراً حلا على الهدية اللي أهديتني إياها بعيد الأم، وبكرا بس بتتزوجي وبصير عندك ولاد بتعرفي شو قيمة الأم، بقلك يا حلا شكرا كتير».