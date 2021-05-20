كل ما تريد معرفته عن تحليل crp الخاص بفيروس كورونا: يستغرق أقل من دقيقة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد اختبار CRP واحدا من ضمن اختبارات الكشف عن كورونا، وCRP يرمز إلى بروتين C التفاعلي وهو اختبار يساعد في الكشف عن وجود التهاب أو عدوى في الجسم.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفتة عن تحليل crp الخاص بفيروس كورونا، وفق موقع مايو كلينيك.

أسباب ارتفاع مستويات CRP

ومن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى وجود ارتفاع في مستويات البروتين سي التفاعلي عند القيام بتحليل CRP:

- المعاناة من بعض أنواع الحروق.

- التعرض لصدمة ما.

- الإصابة بالالتهابات مثل: الالتهاب الرئوي، والسل «Tuberculosis».

- النوبات القلبية.

- المعاناة من بعض أنواع الأمراض الالتهابية المزمنة، مثل التهاب الأوعية الدموية، والذئبة، والتهاب المفاصل الروماتويدي.

- داء التهاب الأمعاء.

- الإصابة ببعض أنواع السرطان.

مخاطر الـCRP

يشكل اختبار الـCRP، أو اختبار بروتين سي التفاعُلي عالي الحساسيّة «hs-CRP» خطرًا ضئيلاً، كما هو الحال مع أي سحب للدم، قد تختبر بعض الألم أو الكدمات حول موقع السحب، يمكن أن يصاب الموقع بعدوى، لكن هذا شيء نادر.

كيف يتم اختبار CRP؟

- يتم سحب الدم من أحد الأوردة، من الذراع عادةً، وقبل إدخال الإبرة، يُوضع شريط مطاطي حول الجزء العلوي من ذراعك ليجعل الأوردة الموجودة في هذا الذراع ممتلئة بالدم، ويُنظف موضع الوخز بمطهر.

- بعد إدخال الإبرة، يتم سحب كمية صغيرة من الدم داخل قنينة أو محقنة.

- يتم إزالة الرباط لاستعادة دوران الدم، وجعل الدم يتدفق إلى داخل القنينة، بمجرد جمع ما يكفي من الدم، تُزال الإبرة ويُغطى موقع الوخز بضمادة ضاغطة.

- يتم أخذ عينة دم لقياس مستويات بروتين سي التفاعلي في جسمك تستغرق العملية عادة أقل من دقيقة.

- يمكن أن تؤثر بعض الأدوية على مستوى البروتين المتفاعل، لذا يتوجب على المريض إخبار الطبيب عن الأدوية التي يتناولها.