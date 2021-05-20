من هو محمود المهدي خطيب منة عرفة؟.. ممثل ويكبرها بعدة سنوات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار اليومين الماضيين، تصدرت الفنانة منة عرفة تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها عن خبر خطوبتها على حسابها بـ«إنستجرام»، إذ نشرت مساء أول أمس ىصور تعبيرية، لأحد الأشخاص جالسا على ركبتيه ويقوم بتقديم خاتم لخطيبته، معلقة عليها «just got engaged»، لتعلن بذلك عن تغيير حالتها الاجتماعية من سينجل لمخطوبة.

نوضح من خلال هذا التقرير من هو محمود المهدي خطيب منة عرفة الذي بحث عن هويته الجمهور عقب إعلانها الخطوبة.

من هو محمود مهدي خطيب منة عرفة؟

وبالرغم من محاولات الفنانة منة عرفة لإخفاء هوية خطيبها، إذ أنها لم تقم بعمل إشارة له في منشورها، كما قامت بإغلاق خاصية التعليق على المنشور حتى لا يعلق أحد من المقربين منها، تعليق يكشف من خلاله عن هويته، إلا أنه تم تداول الكثير من الصور التي تجمعها مع الفنان الصاعد محمود مهدي، كما نشرت الفنانة منة عرفة بعد إعلان خطوبتها عدد من الصور لها برفقته عبر خاصة الإستوري مدونة عليها عبارة «الشخص المفضل بالنسبالي».

وعن محمود مهدي خطيب منة عرفة، فهو ممثل صاعد شارك في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية:

- هو ابن الفنان الراحل مهدي عباس.

- ولد في شهر نوفمبر لعام 1990، ما يعني أنه يبلغ سن 29 عاما.

- درس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وانتهى من دراسته به عام 2008.

- شارك في عملين من الأعمال السينمائية وهم: عائلة ميكي و30 يوم.

- شارك في عدد من الأعمال الردامية التي أشاد بها الجمهور خلال السنوات الماضية وهم: الريان، سلسال الدم، يوميات زوجة مفروسة أوي.

- وبمطالعة حسابه الخاص على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تبين أنه يتابعه عدد أكثر من 5 آلاف شخص.