بعد تصدره التريند.. تعرف على تطور شخصيات نجمات مسلسل friends في حلقة لم الشمل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدر مسلسل Friends محرك البحث جوجل، إذ حرص الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تداول الأخبار عنه، وذلك عقب تحديد موعد إذاعة حلقة لم الشمل، التي انتظرها الكثير من عشاق المسلسل الأمريكي الشهير.

وانتهى فريق عمل المسلسل من تسجيل الحلقة التي طال انتظارها في شهر أبريل الماضي، ما جعل الجمهور يعبر عن سعادته بتلك الحلقة، نظرا لارتباطهم بالمسلسل وأحداثه، وعقب إعلان موعد الحلقة المنتظرة، والتي ستعرض على قناة إتش بي أو ماكس في الولايات المتحدة 27 مايو الجاري.

ونرصد من خلال هذا التقرير تطور شخصيات نجمات المسلسل في الحلقة الأخيرة، بحسب «BBC» نقلا عن مجلة «بيبول إن تشاندلر».

تطور شخصيات مسلسل Friends في حلقة لم الشمل

وتحدث أبطال المسلسل الأمريكي الشهير Friends، عن تطور الشخصيات الخاصة في حلقة لم الشمل بعد الانتهاء من تصويرها في أبريل الماضي، وإعلان موعد عرضها، حيث قالت ليزا كودرو إن حلقة لم الشمل كانت أمرا مؤثرا وعاطفيا، وتوقعت أن شخصيتها في المسلسل التي لعبت بها دور فيبي بوفاي غريبة الأطوار، أنها ستكون مسؤولة عن برنامج الفنون في المدرسة، فضلا عن أنها مدافعة عن أطفالها لأنهم مختلفون كما كانت هي.

وأوضحت كورتني كوكس، إن مونيكا ستشارك أيضًا في مدرستها المحلية، ومن المحتمل أن تكون رئيسة مجلس أولياء الأمور، مشيرة إلى أنها ستفعل شيئا تنافس به الأمهات الآخريات، في محاولة منها للتفوق عليهن، فمن الممكن أن يقودها ذلك إلى بيع المخبوزات في المدرسة أو شيء آخر، ولكنها ستكون شخصية مزعجة.

ومن المتوقع أن يتحدث أبطال المسلسل الأمريكي الشهير عن ذكرياتهم خلال العمل به، كما أنه من المتوقع أن يتم استضافة عدد من الضيوف المشاهير مثل ريس ويذرسبون وليدي غاغا وجوين بيبر وديفيد بيكهام.