يؤثر على الطحال والدماغ.. كل ما تريد معرفته عن وباء العفن الأسود الذي تفشى في الهند

القاهرة - سمر حسين - صحة

«العفن الأسود»، وباء جديد أعلنت السلطات في ولايتي راجستان وتيلانجانا بالهند، عن تفشيه بين السكان وتحديدا بين مرضى فيروس كورونا المستجد.

وكان وزير الصحة في ولاية راجاستان، أشيل أرورا، قال في تعليقه على الوباء الجديد: «إن أعداد المصابين بهذا الفطر المخاطي في تزايد مستمر، وذلك على خلفية تأثير كوفيد19»، وفق ما نشرته «العربية».

ونرصد في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن العفن الأسود:

أسباب العفن الأسود

يحدث العفن الأسود، بسبب مجموعة من العفن تسمى mucormycetes، والتي تنمو في التربة والمواد العضوية المتحللة، مثل الأوراق المتعفنة والخشب، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

أعراض وباء العفن الأسود

كانت الحكومة الهندية أكدت أنه تم تحديد حالات إصابة بعدوى فطرية بين مرضى فيروس كورونا المستحد، تسمى «الفطر العفن»، وأحيانًا مع مرضى السكرى أو أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

تأثير وباء العفن الأسود

- تؤثر تلك العدوى بشكل شائع على الجيوب الأنفية أو الرئتين بعد استنشاق جراثيم فطرية من الهواء.

- في بعض الحالات تبدو مثل البثور أو القرح، حتى يتحول الجلد إلى اللون الأسود.

- بلغ عدد المصابين به 100 حالة تقريبا حتى الآن.

- بمجرد دخول الفطر إلى الجسم، يؤثر على أعضاء أخرى مثل الدماغ والعينين والطحال والقلب.

- يعمل على إنسداد أو نزيف في الأنف وأعين متورما وجفون متدلية.

- ظهور بقع سوداء على الجلد حول الأنف.

- يقلل من دفاعات الجسم المناعية، ويؤدي فيروس كورونا إلى تفاقمه، ومن ثم تعمل المنشطات التي تساعد في محاربة كوفيد-19، كوقود للنار.

- اضطرت العديد من العائلات إلى علاج أقاربها من كوفيد-19 في المنزل، ما يعني أن الأشخاص قد يتعرضون للعفن بعد تلقي الأدوية أو العلاج بالأكسجين في ظروف أقل من معقمة، حسبما ذكرت صحيفة Times.