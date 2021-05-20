في ذكرى وفاة سناء يونس: اتجوزت محمود المليجي سرا وباعت دبلتها علشان تشتغل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يتزامن اليوم 20 مايو مع الذكرى الـ15 لوفاة الفنانة سناء يونس، التي أمتعنتا بالعديد من الأدوار على مدار مشوارها الفني، وقدمت أعمالًا ستظل محفورة في القلوب.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أسرار وكواليس من حياتها الشخصية.

روى الإعلامي محمود سعد، خلال برنامجه على قناة «النهار»، بعض تفاصيل علاقة الفنانة سناء يونس والفنان محمود المليجي، إذ قال: «تزوج محمود المليجي من سيدة أرستقراطية ونجمة من نجمات الفن هي الفنانة علوية جميل، ولما عرفت أنه اتجوز عليها اتصلت هي بسناء يونس وقالتلها أنتي طالق وبعدها قالت لمحمود روح طلقها».

محمود سعد يروي كواليس زواج سناء يونس ومحمود المليجي

وتابع محمود سعد: «سناء يونس كانت متجوزة المليجي في السر، علشان ميزعلوش علوية جميل، وكانوا عايشين في صمت ومحدش يعرف إلا عدد قليل جدا، وأثناء التحضير لتصوير مشهده الأخير في فيلم أيوب مع عمر الشريف، بدأ يتكلم عن الحياة والشغل وبعدين سكت فجأة، وبدأ عمر الشريف يقوله اصحى ويلا نكمل شغل، ولكنه اكتشف أنه مات قبل تصوير المشهد وهو عنده 73 سنة، وودوه البيت».

وأضاف، «عقب رحيل المليجي كان في ورث، وسناء يونس لا كانت بتتكلم ولا تقول أنا زوجة المليجي وراحت العزا زي أي فنانة، واحترمت السر اللي بينها وبينه، محبتش تشوه صو رته عند الست علوية».

وكشفت سناء يونس خلال لقائها في برنامج مع جميل المغازي، أسرار من حياتها قائلةً: «جاتلي رواية في المسرح في دمنهور، مع الفنان محمد نوح، قالولي هتاخدي 400 جنيه في الرواية، أغمى عليا وأحوليت، مكنتش مصدقة نفسي وقتها، روحت قابلت مدير الفرقة واتعرفت على الفرقة، وكانت معانا الفنانة هانم محمد، حققت نجاح محصلش في دمنهور، كانت اسمها المشاغ»، على مسرح وسينما البلدية، وصيتها وصل للقاهرة».

باعت دبلتها لأجل الفن

وتابعت سناء يونس: «قالولي هنعملك عقد بـ150 جنيه في الشهر، واشتراك كيلومتراج، وعملت روايات كتيرة مع مخرجي التلفزيون، وسيطي وصل الأقاليم، وكنت بصرف الفلوس على اللبس».

كما روت موقفًا من كواليس أحد أعمالها الفنية: «الأستاذ محمد نوح، طلبني في شغل ومكنش معايا ولا مليم، وكان معايا دبلة دهب عيار 21، علشان تبقى في البيع غالية وبعتها، علشان أركب المواصلات لما اتزنق».