بعد تصدرها التريند.. أبرز إطلالات ياسمين صبري التي خطفت الأنظار في الفترة الأخيرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدرت الفنانة ياسمين صبري تريند محرك البحث «جوجل»، عقب نشرها لعدد من الصور لها على مواقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ ظهرت ياسمين صبري خلال الصور بإطلالة صيفية، وشبهها الجمهور بالفنانة نادين نجم.

وعقب نشرها لتلك الصور، تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إطلالتها التي ظهرت بها، مرتدية فستان أبيض شفاف ممسكة في يدها قبعة، معلقة على الصور «ممتنة للأبد»، وأثارت الصورة إعجاب متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: «منورة الدنيا كلها، للوهلة الأولى فكرتك نادين نجيم صرنا ما نفرق بينكم».

ونرصد من خلال هذا التقرير أبرز إطلالات الفنانة ياسمين صبري التي خطفت بها الأنظار خلال الفترة الأخيرة وأثارت الكثير من الجدل.

أبرز إطلالات ياسمين صبري التي خطفت بها الأنظار

كانت قد نشرت الفنانة ياسمين صبري خلال شهر رمضان الماضي، عددا من جلسات التصوير المختلفة لها، والتي كان آخرها إطلالتها باللون الموف، إذ أنها ظهرت وهي تسير في إحدى الطرقات مرتدية بنطلون باللون الموف الغامق، وبلوزة بنفس اللون ولكن بدرجة فاتحة، واضعة ميك أب خفيف، بشعر منسدل على كتفيها، وحرصت في تلك الإطلالة على أن تضع البلوزة داخل البنطلون.

وقبل سيشن إطلالة الموف، شاركت الفنانة ياسمين صبري عدد من جلسات التصوير لها عبر «إنستجرام»، وظهرت خلالها بتسريحة شعر مختلفة، كما وضعت مساحيق التجميل التي أبرزت ملامحها، وتفاعل معها متابعوها بتسجيل إعجابهم، إذ بلغت أكثر من 200 ألف علامة إعجاب بها خلال ساعة من نشر الصورة.

وكانت الإطلالة الأبرز لها خلال الفترة الماضية، عندما ظهرت بإطلالة رمضانية عبر جلسة تصوير لها نشرتها على «إنستجرام»، إذ ظهرت بها أثناء ارتداءها لحجاب تايجر قاتم اللون، مزود بخط أحمر عريض مع خطين باللون الأسود أقل سمكا، دون أن تخفي خُصلات من شعرها قاتم اللون، مع اعتمادها على مكياج ترابي مع روج أحمر اللون، لتنسق تلك الإطلالة مع ملابس سوداء مزينة بنقوش قاتمة اللون، والتي تتميز بأنها بأكمام شفافة.

وكانت آخر جلسة تصوير لها بإطلالة صيفية، هي التي نشرتها على يخت في البحر، مرتدية فستان أبيض شفاف ممسكة بيدها قبعة، وهو ما نال إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وجعلها تتصدر تريند على «السوشيال ميديا» خلال الساعات القليلة الماضية.