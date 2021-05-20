في ذكرى وفاتها الـ15.. حكايات سناء يونس مع والدتها: ضربتها بالسكينة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واحدة من أهم الفنانين في جيلها، قدمت العديد من الأدوار الفنية على الصعيد السينمائي والمسرحي، ولعل أبرزها مسرحية «سك على بناتك»، مع الفنان فؤاد المهندس، في دور ابنته فوزية، لها العديد من الإفيهات التي لا يزال الكثيرين يرددونها حتى هذه اللحظة، والتي كان من أهمها «طلقني يا ابن المبقعة، أريدُ خُبزًا وحنانًا، وفجأة مسك إيدي قال ايه بيعديني، أنا مالي بالجواز ما أنا كنت قاعدة هنومة ومتستتة على الآخر، يا صغيرة على الهم يا لوزة، شعاع، نسب منيل بستين نيلة، آه وربنا ياخويا، خدلي تاكسي ليموزين 27 راكب»، هي الفنانة سناء يونس.

تعد سناء يونس، ابنة مدينة الزقازيق، والتي تميزت في الأدوار الراقية البسيطة، البعيدة عن التصنع، إحدى نجمات الكوميديا، ويتزامن اليوم ذكرى وفاتها الـ15، حيث رحلت عن دنيانا عام 2006.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، لقطات من حياة الفنانة الراحلة سناء يونس، وأسرار من علاقتها بوالدتها.

روت الفنانة سناء يونس، خلال لقاء نادر لها، مواقف في حياتها الأسرية جمعتها بوالدتها، قائلةً: «كنت في القاهرة رايحة المسرح، ولما خلصت قعدت اسأل فين محطة مصر يمكن ألاقي الرحلة اللي راجعة الزقازيق، رجلي ورمت، وكان القطر مشي، كنت عايزة أعيط بس فضلت متماسكة، واشتريت سميط، وركبت قطر الصحافة لبنها، ومنه ركبت حاجة للزقازيق».

افتكروني اتخطفت ووالدتي ضربتني بالسكينة

مفاجأة كانت في انتظار سناء يونس فور عودتها إلى منزلها، والتي قالت عنها: «اختطاف بنت بريئة، ووالدتي كانت مستنياني بسكينة وازاي أتأخر عن البيت، وبتهوشني بيها جت في مناخيري، كانت رحلة ظريفة أوي أوي، وسألوا عليا في المستشفيات والأقسام».

وعن حياتها الأسرية، قالت سناء يونس: «ملناش بيت في مصر، كنت بسافر أقدم في الجامعة وأسافر كل يوم في كلية الآداب جامعة عين شمس، قسم اجتماع، كنت بمارس هوايتي التمثيلية في الجامعة وأخرجلي العديد من المخرجين وعملت أدوار عالمية».