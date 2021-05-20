صاحبة واقعة التحرش في طنطا بعد القبض على المتهم: أخدت حقي وبنات كتير هتفرح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تطورات جديدة كشفت عنها دعاء محمد صاحبة واقعة التحرش بطنطا، بمحافظة الغربية، حيث ذهبت إلى سراي النيابة، أمس الأربعاء، للإدلاء بأقوالها بعد القبض على المتهم في الواقعة التي حدثت منذ 3 أيام بأحد شوارع مدينة طنطا.

وشرحت دعاء محمد لـ«هن»، تفاصيل الواقعة قائلة: «الحمدلله أنا كنت في النيابة وعرفت إن المتحرش تم القبض عليه أمس، وكلها كام يوم ويتحاكم، ومبسوطة جداً إني قدرت أخد حقي وحق بنات كتير من شخص زي ده، وخصوصاً إنه السبب في أذى نفسي لبنات كتير».

وأضافت، «بشكر ربنا إن المتحرش مقربش مني وبشكر النيابة وكل الناس اللي في القسم اللي ساعدتني أخد حقي وأنها قدرت توصل للشخص ده، برغم إن فيه رقم غلط من أرقام العربية، ومع ذلك اتقبض عليه، وبشكر أهلي أنهم ساعدوني ودعموني إني أكمل، وكل صحفي ساعدني أخد حقي، وإن شاء الله ياخد عقابه، وأتمنى مفيش بنت تسكت على الغلط حتى لو هيسيب مشاكل لها.. دوروا على حقكم وأوعوا تفرطوا فيه مهما حصل».

وكانت دعاء محمد قد نشرت فيديو على «فيسبوك»، يظهر فيه شاب يتحرش بها في مدينة طنطا بعد رفضها استقلال السيارة معه، وقام المتهم بخلع ملابسه لها، وحين لاحظ قيام الفتاة بتصويره توقف عن فعلته وظل يطاردها بسيارته.

وأوضحت دعاء محمد، أنها كانت تسير في أحد شوارع طنطا مع صديقتها، وتفاجأت بوجود شاب في سيارة يعاكسها ويتحرش بها لفظيا، وبعد مرور 5 دقائق تقريباً رأت الشاب مرة أخرى، مؤكدة أنها شعرت أنه شخص دون أخلاق.

وتابعت: «ظهر بحركات غريبة وغير مفهومة في شفايفه، وتفاجأت بخلع ملابسه أمامي، انصدمت جداً وكنت خايفة منه، وعلى الفور قمت بتصويره بفيديو، وحين لاحظ قيامي بتصويره لف حوالينا نص ساعة تقريباً أنا وصديقتي، وعلى الفور كتبت رقم العربية، واتصلت بعائلتي وعرفتهم عما حدث من ذلك الشاب».

وأضافت دعاء، «أن شخص على فيسبوك كلمني لما نشرت الفيديو للمتحرش في أحد الجروبات، وطلب مني حذف الفيديو، واكتشفت بعد ذلك أنها ليست الواقعة الأولى له، بل فعل الشاب نفس الأمر مع فتيات أخريات، من خلال التحرش بهم لفظيا والقيام بأفعال فاضحة أمامهم».