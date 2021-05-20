مكياج وتسريحات شعر النجمات في أحدث إطلالاتهن

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مايو 2021 10:41 صباحاً - في ظل غياب الإطلالات التلفزيونية، أصبح موقع الموضة والجمال "إنستغرام"، يشكل المساحة الأبرز للنجمات العربيات لمشاركة متابعيهن أحدث إطلالاتهن التي يواكبن فيها أجدد صيحات المكياج وتسريحات الشعر. وقد رصدنا لك في هذا المقال، مجموعة من أساليب مكياج وتسريحات شعر النجمات التي اعتمدنها في أحدث إطلالاتهن، والتي اخترناها من حسابهن في إنستغرام، لتستوحي منها أجمل الإطلالات.



هيفاء وهبي

هيفاء وهبي(الصورة من حسابها على إنستغرام)



النجمة هيفاء وهبي، اعتمدت في أحدث صورها التي نشرتها في موقع إنستغرام، مكياجاً وردياً ناعماً جداً لكل من العيون والشفاه والبشرة، مع الكحل الأسود البارز داخل العين ومنبت الرموش العلوية والسفلية. واختارت الى جانبه تسريحة الويفي المنسدلة مع الغرة الجانبية.

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ياسمين صبري

ياسمين صبري(الصورة من حسابها على إنستغرام)



بدورها، اعتمدت النجمة ياسمين صبري في أحدث إطلالاتها على إنستغرام، مكياج عيون جذاباً ارتكز على الأيلاينر الأسود المجنح والمسحوب الى خارج العين، الى جانب أحمر الشفاه النيود القريب الى لون البشرة. كذلك، اعتمدت تسريحة الويفي الضخمة المنسدلة مع الغرة الواقفة المنسدلة.



بلقيس

بلقيس(الصورة من حسابها على إنستغرام)



من جانبها، اعتمدت النجمة بلقيس فتحي في أحدث صورها التي نشرتها على إنستغرام، صيحة مكياج العيون البنفسجي، الذي يرتكز على تظليل كامل الجفن العلوي الثابت والمتحرك، والجفن السفلي، بظلال العيون بتدرجات اللون البنفسجي. وبالنسبة الى تسريحة الشعر، فاختارتها منسدلة بأسلوب الويفي.

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رؤى الصبان

رؤى الصبان(الصورة من حسابها على إنستغرام)



وكعادتها، اختارت رؤى الصبان إطلالة ناعمة جداً، اعتمدت فيها مكياجاً ناعماً وبسيطاً باللون المشمشي، الى جانب الكحل الناعم الممتد على كامل الجفن العلوي. وأكملت إطلالتها بتسريحة الويفي المنسدلة الأنيقة مع الفرق الجانبي.



مايا دياب

مايا دياب(الصورة من حسابها على إنستغرام)



أما النجمة مايا دياب، فشغلت مواقع التواصل الاجتماعي بأحدث صورها على إنستغرام، والتي اعتمدت فيها إطلالة عرائسية، ارتكزت على مكياج عيون أنيق بتدرجات الألوان الترابية، مع الأيلاينر الناعم على كامل منبت الجفن العلوي، والروج الوردي الفاتح بلمسة لامعة. كما اختارت تسريحة الشينيون العالية المزينة بتاج مرصع فخم.

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ماريتا الحلاني

ماريتا الحلاني(الصورة من حسابها على إنستغرام)



النجمة الشابة ماريتا الحلاني، اختارت في أحدث صورها التي نشرتها في حسابها على إنستغرام، مكياج عيون طبيعياً بسيطاً، مع الروج الوردي المات الناعم والبلاش الزهري على عظمتي الخدين، الذي منحها إشراقة طبيعية. كذلك، اعتمدت تسريحة الشعر الناعم المنسدل مع الفرق النصفي وأكسسوار الشعر اللؤلؤي، الذي أضفى على إطلالتها لمسة في غاية الجمال.



داليدا خليل

داليدا خليل(الصورة من حسابها على إنستغرام)



وفي إطلالة أنثوية – رومانسية جذابة، ظهرت الممثلة داليدا خليل في أحدث صورها على إنستغرام، وقد اعتمدت فيها مكياج عيون ناعماً ارتكز على ظلال العيون الخفيفة والآيلاينر الأسود الناعم عند زاوية العين الخارجية، الى جانب الروج الأحمر المات. وبالنسبة الى تسريحة الشعر، فقد اختارت تسريحة الكعكة الفوضوية العالية مع الغرة الجانبية المنسدلة.

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