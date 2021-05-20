سروال الجلد قطعة أساسية في خزانة الصيفية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مايو 2021 10:41 صباحاً - يتميّز قماش الجلد بملمسه الصلب وبقدرته على منح الإطلالة الكثير من الرصانة. ورغم هذه السمات، استطاع الجلد أن يحجز مكانته في مجموعات ربيع وصيف 2021، وتحديداً من خلال تصاميم السراويل التي قدّمتها الدور العالمية بقصّات وألوان مختلفة، بعضها جاء عصرياً ومريحاً، فيما تميّز البعض الآخر بلمساته الكلاسيكية الهادئة.



سروال Baggy من الجلد



من أكثر تصاميم السراويل التي تحتاجين إليها في فصل الصيف هي تلك التي تمنحك الراحة والإطلالة العصرية. ولعلّ سراويل الـ Baggy التي تأتي بقصّة واسعة ومريحة، هي أكثر التصاميم المناسبة لك في هذا الفصل. رأينا سراويل الـBaggy المصنوعة من الجلد في عروض ربيع وصيف 2021 بألوان متنوّعة تناسب أجواء هذا الموسم.



كوشيه Koché

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سروال كلاسيكي من الجلد



تحتاج كل سيدة إلى سروال كلاسيكي في خزانتها لمناسباتها الرسمية وإطلالاتها النهارية الأنيقة. وقد كان لقماش الجلد حضور لافت في تصميم هذه القصّة من السراويل بحيث زادت من فخامتها وكلاسيكيتها. يمكنك أن تنسّقي سروال الجلد الكلاسيكية مع توب قطنية لإطلالة سبور- شيك أو أن تزيدي من رصانة طلّتك من خلال ارتداء قميص باللون الأبيض مثلاً.





لويس فويتون Louis Vuitton

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إطلالة كاملة من الجلد



إذا كنت صاحبة شخصية جريئة تبحث عن إطلالة فريدة ولافتة، ننصحك باعتماد طلّة كاملة من الجلد بحيث تنسّقين السروال الجلد مع قميص من القماش نفسه، أو بإمكانك بكل بساطة أن تختاري تصميم جمبسوت مصنوع من الجلد، وهو من الخيارات الجريئة التي تعمدها السيّدة في إطلالاتها للفت الأنظار والتميّز.





لانفان Lanvin

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سروال ملوّن من الجلد



لإطلالة تحاكي أجواء الصيف بانتعاشه وحيويّته، يمكنك أن تختاري سروال جينز بلوحة ألوان مرحة من الأصفر والأخضر والأزرق والزهري.. وهي من التصاميم التي تضفي إشراقاً لافتاً على إطلالتك. يمكنك أن ترتدي سروال الجلد الملوّن مع توب قطنية باللون الأبيض حتى لا تبدو إطلالتك صاخبة، وأن تختاري بعض الإكسسوارات العصرية والملوّنة.

تودز Tod’s

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