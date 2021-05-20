تعرفي على ذوق نيللي كريم في اختيار ملابسها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مايو 2021 10:41 صباحاً - تحرص النجمة المصرية نيللي كريم، على اختيار ملابسها الأنيقة الراقية دائماً في المناسبات والمهرجانات، فهي فنانة ناجحة، ممثلة وراقصة باليه، وبالتالي فإن ملابسها يجب أن تكون راقية ومميزة.

إذا كنتِ ترغبين في مظهر أنيق على غرار نيللي كريم، فقد جمعنا لك في هذا الألبوم أجمل إطلالات النجمة نيللي كريم لتستوحيِ إطلالاتك الخاصة وتتعرفي على ذوقها في الملابس.

أبرز ملابس النجمة العربية نيللي كريم:

نيللي كريم بإطلالة جذابة باللون البرتقالي

نيللي كريم بإطلالة جذابة باللون البرتقالي - الصورة من حسابها على انستغرام

من بين إطلالات النجمات اعتمدت الممثلة العربية نيللي كريم، إطلالة جريئة وجذابة من الجمبسوت وتصميماً مبتكراً من الحرير باللون البرتقالي، ومُصمماً على شكل أرجل واسعة، وقصّة مكشوفة من الأكتاف، ورقبة دائرية مع حزام لامع ذي أسورة عريض من الجلد باللون الاحمر القاتم، وقد نسقت معه طرحة من الساتان على وجهين باللون الأحمر الناري وعدة ألوان أخرى، مع شرائط رفيعة من الأسفل باللون الأسود.

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نيللي كريم ببدلة كلاسيكية باللون الأبيض

نيللي كريم ببدلة كلاسيكية باللون الأبيض - الصورة من حسابها على انستغرام

نشرت نيللي كريم صورة لها وهي ترتدي بدلة كلاسيكية أنيقة باللون الأبيض، ذي أكمام طويلة، مع بعض الكسرات الخفيفة التي تظهر في البدلة، مع معطف من الصوف الخفيف باللون الأوف وايت، ليعطي مظهراً أنيقاً.

وقد اعتمدت مكياج النيود البسيط، مع مجوهرات من الألماس، ورفعت شعرها من الأمام.

نيللي كريم بإطلالة كاجوال

نيللي كريم بإطلالة كاجوال - الصورة من حسابها على انستغرام

لإطلالة جذابة وأنيقة للغاية في التألق، اعتمدت النجمة نيللي كريم، بليزر باللون الأبيض، مع بنطلون كاروهات بلوني الأبيض والأسود ذي أرجل واسعة، ونظارة شمس سوداء، ونسقت معه لإبرازه جوانتي جلد من اللون الأحمر.

نيللي كريم بفستان بإطلالة أنثوية

نيللي كريم بفستان بإطلالة أنثوية - الصورة من حسابها على انستغرام

أما في هذه الإطلالة المختلفة التي تبرز أنوثة نيللي كريم، فجاءت بـ فستان مطرز من الخرز اللامع، باللون البيج بقصّة مكشوفة من الأكتاف، مع إكسسوارات ذهبية واعتمدت مكياج النيود ليعطي مظهراً أنثوياً رائعاً.

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