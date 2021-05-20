أريد خلعا.. مريم في دعوى طلاق: «زوجي اتجنن عايز يتجوز مرات أخوه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أمام محكمة الأسرة، أقامت السيدة « مريم. أ. ع»، دعوى قضائية ضد زوجها «محمد.م»، طالبت فيها بتطليقها من زوجها، مبرراً طلبها: «زوجي بضربني طول اليوم وعايز يتجوز مرات أخوه بيقولي عشان يحافظ على أولاده».

وقالت مريم صاحبة الـ27 عام: «لم أصدق في يوم من الأيام أن زوجي سيكون عنيف لدرجة قاسية ويرغب في الجواز من زوجة أخيهِ بعد حب بيننا لـ10 سنوات، كما أنه عنيف وبخيل في مصاريف المنزل».

وتابعت الزوجة: «جوزي اتجنن عايز يتجوز عليا بعد قصة حب جميلة بحجة أنه عايز يحافظ على أولاد أخوه اللي مات من 3 سنوات، أنا كنت شاكة فيه من زمان أنه عايز يتجوز عليا بس مكنتش متوقعة أنه هيتجوز مرات أخوه».

وأختمت الزوجة: «بيضربني طول الوقت ومستحملة عشان أولادي وأحافظ على بيتي وبخيل جداً في مصاريف المنزل.. وهو عارف يكفي واحدة لما يتجوز التانية.. حسبي الله ونعم الوكيل».

ولجأت الزوجة مريم إلى أسرتها لتنفيذ طلب الطلاق أولا، لكن الزوج رفض، فأقامت دعوى خلع حملت رقم 107 لسنة 2020.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للطلاق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.