رجل يهدي زوجته «عربية الأحلام» تعبيرا عن حبه.. وفتيات: عقبالنا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هدايا الزوج لزوجته أمر طبيعي، لكن بعض الأزواج يحرصون على إهداء زوجاتهم هدايا ثمينة تعبيرا عن حبهم، وهو ما حدث مع «وفاء»، التي أهداها زوجها البلوجر حمدي جابر، سيارة، وقفت بعدها في ذهول وصدمة.

ونشر البلوجر حمدي جابر، مقطع فيديو، عبر فيس بوك، وهو يهدي زوجته سيارة هدية، حتى وقفت الزوجة مندهشة من الموقف.

وظهر الزوج في الفيديو بعد بيع سيارته القديمة، وشراء سيارة أخرى كانت زوجته تتمنى شرائها، وحرص على تزيين السيارة بالورود لإسعاد زوجته.

وانهالت تعليقات متابعيه على الفيديو، والتي جاءت أبرزها من الفتيات: «عقبالنا يارب» و«ربنا يبارك لك فيها يا وفاء تستحقي أكتر من كده والله» و«ربنا يهدي سركم ويخليكم لبعض يا رب ودايما في سعادة» و«ربنا يخليكم لبعض وميحرمكمش من بعض أبدا ويخليلكم ولادكم ويباركلكم فيهم ويبعد عنهم كل شر» و«ربنا يبارك فيكم ونعم الزوج» و«ربنا يكفيكم شر العين ويخليكم لبعض وطول ما انت بتراضيها ربنا هيراضيك انشاء الله».

وعلّق آخرون على الفيديو: «ربنا يخليكم لبعض وما يحرمكوش من بعض ويكفيكم شر العين» و«حبايب قلبي حمدي ووفاء ربنا يسعدكم ويكفيكم شر عيون الناس أنا بحبكم أوي أوي» و«ألف مبروك تستاهلي كل خير ربنا يخليلك حمدي يا رب، أطيب زوج، ويفرح بأولاده آمين يا رب».

ولم تكن هذه المرة الأولى الذى يقدّم فيها حمدي جابر، هدايا لزوجته في المناسبات المختلفة تعبيرا عن حبه لها، وهي الهدايا التي تنال إعجاب الفتيات والسيدات بعد نشر فيديو لها عبر صفحته الشخصية.