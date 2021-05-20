احذر من المانجا: تسبب اضطرابات في النوم وخلل بوظائف الكلى

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف، يبدأ العديد من المزارعين في حصد فاكهة الموسم، التي على رأسها المانجا، باعتبارها أبرز فواكه هذا الفصل، يفضلها الكثير، وتُستخدم في العديد من صناعة الحلوى والعصائر، فضلًا عن تناول ثمارها بكثرة.

وتلجأ العديد من ربات المنازل لتخزين فاكهة المانجا، لاستخدامها طوال العام، وليس مع حلول فصل الصيف فقط.

احذر من المانجا

وعلى الرغم من فوائد المانجا العديدة بسبب احتوائها على الفيتامينات والمعادن المختلفة، إلا أن لإفراط فيها يُسبب مشكلات كبيرة تضر بصحة الأشخاص، خاصة مع الإفراط في تناولها بشكل كبير.

تسبب اضطرابات في النوم وخلل في وظائف الكلى

من جانبه، حذر الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، من الإفراط في تناول فاكهة المانجا، مؤكدًا أنها على المدى القريب تُسبب على الفور خلل في الجهاز الهضمي ومشكلات صحية في القاولون، فضلًا عن الشعور بالمغص بسبب هذا التناول.

وأضاف استشاري التغذية العلاجية خلال حديثه لـ«هن» حول أضرار الإفراط فيها: «للأسف مليانة أملاح كتيرة بتؤذي لوظائف الكلى كلها، غير إنها بتسبب خلل في المعادن بسبب الإكثار من معدن الأملاح الموجود فيها».

واستطرد الدكتور رامي صلاح الدين: «بتعمل اضطرابات في النوم، وتقلصات عضلية، والإفراط في المانجا كمان بيعمل الشعور بحرقان في البول، وتسبب جفاف الريق».

ونصح الدكتور رامي صلاح الدين، أصحاب أمراض الحساسية، وممن يعانوا من الأملاح، بعدم تناول المانجا.

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