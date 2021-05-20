شنطة فطير مشلتت بـ7500 جنيه تثير السخرية: هتخليه يفتح النفس «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

سخرية كبيرة شهدتها إحدى صفحات التسويق، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عقب الإعلان عن حقيبة من الجلد، لحمل الفطير المشلتت المخبوز، خاصة الفطير ذو الأحجام الكبيرة، للحفاظ على مذاقه ورائحته.

ونشرت إحدى الصفحات، المسؤولة عن بيع وتسويق الحقائب الجلدية، صورا للحقيبة المُخصصة للفطير المشلت، مدونة: «شنطة الفطير المشلتت قطر 50 سم - هتشيل أكبر فطيرة بسهولة كبيرة».

وتابعت خلال المنشور: «مشكلة بهدلة الفطير لما بتشتريه وتروح بيه خروجة أو زيارة أو حتى الشغل خلاص اتحلت - هتشيل الفطيرة مع الصنية بتاعتها كمان من غير مشاكل وهتوصل سليمة ومفرودة وتفتح النفس».

وأوضحت الصفحة: «شنطة الفطير المشلتت مصنوعة من الجلد الطبيعي مع بطانة داخلية من الجلد أيضا للحفاظ على طعم الفطيرة بدون تغيير ومصنعة يدويا بدقة عالية - سعر الشنطة 7500 جنيه».

سخرية مواقع التواصل الاجتماعي

وعلى الفور، بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في السخرية من أمر الحقيبة، معلقين: «ماله الكيس البلاستيك الشفاف؟ وببلاش والله ده الواحدة مبتجبش شنطة خروج بـ500 جنيه هنجيب شنطة بـ7500 عشان نحط فيها فطيرة».

وتابع آخر: «كنا محرومين من الفطير الحمد لله المشكله انحلت ولقينا الشنطة»، وأضاف أحد الرواد: «الله عليكم أجيب شنطة بـ7500 جنيه عشان أحط فيها فطيرة بـ20 جنيه، فعلا أنا مكنتش عارف أفرتك القرشين اللي معايا في إيه وانتو حليتوهالي».

وعلق أحد الرواد مستنكرًا: «فعلا مشكلة كبيرة مشكلة الفطيرة هتتشال ازاي!»، بينما تابع الأخير: «ياه من غير الشنطة ده مش عارفة كنت ازاي هاشيل الفطير لقد كادت حياتي أن تنهار بدون شنطتكم الرهيبة».

قبل الفطير.. حقائب للبيض والبطيخ

وكانت الصفحة ذاتها، أعلنت من قبل عن حقيبة من الجلد الطبيعي، لحمل البطيخ، وصل سعرها لـ300 جنيه، فضلًا عن حقيبة حفظ البيض بـ1500 جنيه.

حقائب مخصصة لحمل البطيخ والبيض بـ4500 جنيه.. يا بلاش (صور وفيديو)