يوسف الشريف يهنئ زوجته بمناسبة عيد زواجهما الـ12: كل سنة وأنت أحسن زوجة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حرص الفنان يوسف الشريف على تهنئة زوجته بمناسبة عيد زواجهما، عبر حسابه على موقع «فيسبوك».

ونشر يوسف الشريف صورا تجمعهما، وعلق: «النهاردة عيد جوازنا الـ12، 12 سنة عدّوا كأنهم 12 دقيقة، كل سنة وأنتِ أحسن زوجة وأحسن أم في الدنيا».

وكانت آخر اعمال الفنان يوسف الشريف، مسلسل «كوفيد 25»، من كتابة زوجته إنجي علاء، وبطولته برفقة أحمد صلاح حسني وآيتن عامر، وإخراج أحمد نادر جلال، وهو مسلسل ينتمي لفئة الخيال العلمي، ويعتبر امتدادا للتعاون بين إنجي علاء وزوجها يوسف الشريف.

اللقاء الأول الذى جمع بين يوسف الشريف وزوجته

كان أول لقاء جمع إنجي علاء بزوجها يوسف الشريف، عبارة عن مقابلة صحفية ستجريها معه بغرض أن يظهر على غلاف المجلة التي كانت تترأس تحريرها حينها، مؤكدة في إحدى اللقاءات التليفزيونية أن هذه المقابلة لم تكن سوى للعمل فقط: «مفيهاش أي حاجة.. حتى مكنتش أنا اللي هعمل المقابلة دي، والمفروض إن صديقتي مديرة التحرير هي اللي هتقوم بيها، بس عطلت على كوبري أكتوبر وهي في طريقها لمصر الجديدة اللي أنا ساكنة فيها، ويوسف كان هيقابلها فيها، فطلبت مني أروح بدالها الحوار»، موضحة: «ودي بقى ترتيبات القدر».

عام مر على أول لقاء بينهما

لم تلتقِ «إنجي» بيوسف الشريف لمدة عام تقريبا، قبل أن يحدث اللقاء الثاني معه، والذي أخبرها فيه حينها بطريقة مباشرة أنه يرغب في الزواج منها، وأكثر ما جذبها له منذ البداية كانت طريقه تفكيره وأخلاقه وتأدبه.

أول تعاون مشترك جمعهما

كان أول تعاون بين الثنائي عام 2011 بمسلسل «المواطن إكس»؛ إذ صممت الملابس الخاصة بالعمل، ومن ثم تعاونا في العام التالي 2012 بمسلسل «رقم مجهول»، وبعد ذلك في مسلسل «اسم مؤقت»، ثم «الصياد»، وعملت الزوجة بها جميعا كـ«ستايلست».