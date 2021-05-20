منى فاروق تخضع لجلسة تصوير بالأسود وتنعى صديقتها: إهداء لروح صديقة العمر

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خضعت الفنانة منى فاروق، لجلسة تصوير جديدة، شاركتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، نعت من خلالها صديقتها.

وطلت منى فاروق على جمهورها باللبون الأسود، وظهرت بلوك جديد؛ إذ ارتدت خلالها فستانًا باللون الأسود مزودًا بأكمام طويلة من الشيفون، موجهة الشكر لفريق العمل الذي عمل على إخراج جلسة التصوير، وعلقت: «كن لنفسك شيء.. ولا تكن لغيرك كل شيء».

واعتمدت منى فاروق مكياجا قويا، واختارت الظهور بشعر إنسيابي ليتناسب مع طبيعة الإطلالة، كما نسقت مع إطلالتها ألوان مناسبة للمكياج.

كما نعت الفنانة الشابة إحدى صديقاتها وتدعى أية رؤوف في وفاتها خلال تعليقها على جلسة التصوير الجديدة؛ إذ دونت قائلة: «إهداء لروح صديقة العمر أية رؤوف.. ربنا يرحمك يا حبيبتي».

وفي سياق آخر، كانت منى فاروق قد تعرضت للتنمر، وكشفت عن ذلك من خلال مقطع فيديو عبر حسابها بموقع «انستجرام»، قائلة: «أنا من حقي أعيش حياتي، سيبوني أعيش في سلام وسيبوني أعيش بحريتي.. دع الخلق للخالق»، مضيفة: «حسبي الله ونعم الوكيل ربنا يحفظنا من الناس الشر والمرضى النفسيين».

ونشرت الفنانة منى فاروق فيديو جديدا عبر موقع «انستجرام»، تروي تفاصيل ما وصفته بـ«التحرش بها لفظيا وإلكترونيا» في مدينة دهب.

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وقالت منى خلال الفيديو: «تم التحرش بي مرتين في نفس اليوم، المرة الأولى كان التحرش إلكترونيا، حيث قام شاب بتصويري وأنا أرتدي الكاش مايوه على البحر وقد نشبت بيننا مشادة وقمت بحذف الصور من على تليفونه».

وأضافت منى: «وفي نفس اليوم تحرش بس آخر لفظيا عندما طلب مني أن ألتقط معه صورة وكنت أرتدي فستانا عاديا نظر لي نظرة من فوق لتحت وكان رد من معي اتفضلي ادخلي السيارة ليكون رد الشاب عاملة نجمة دي مش بتاعة قضية الفنان فلان الفلان».

وتابعت منى: «لن أسمح لأي شخص أن يتعدى حدوده معي وسألجأ للقضاء والشرطة تجيبلي حقي».

كما أنها تعرضت منذ شهور للتحرش وكشفت عن ذلك منفعلة بعدما تحرش بها من شاب إلكترونيا صورها دون علمها بغرض التنمر والتحرش بسبب قضيتها الشهيرة.

جدير بالذكر أن منى فاروق عانت فترة طويلة من حالة حزن واكتئاب بعد قضيتها الشهيرة مع المخرج خالد يوسف.

وكانت منى فاروق عاشت الفترة الماضية، حالة اكتئاب شديدة بعد قضيتها الشهيرة مع شيماء الحاج وخالد يوسف، وقد وصل بها الحال إلى محاولة الانتحار بسبب التنمر الذي واجهته بعد خروجها من السجن.