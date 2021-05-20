أمهات عن قرار الحكومة الجديد بشأن الدراسة: عايزين نرجع المدارس

القاهرة - سمر حسين - ماما

اتخذت الحكومة اليوم، برئاسة الدكتورمصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مجموعة من القرارات الهامة فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا من ضمنها استكمال التعليم في المدارس الدولية أون لاين بداية من شهر يونيو.

أمهات: محتاجين الطلبة ترجع المدارس بنظام الهجين

وأوضحت سمر محمد فريد الصيرفي، أم لطالبين بالصفين الثاني الإعدادي والرابع الابتدائي في إحدى المدارس الدولية، أنها تفضل تقسيم الطلبة في المدارس بنظام الهجين «مجموعات»، منعا للكثافة العددية داخل الفصول، مضيفة أثناء حديثها لـ «هُن»، أنه النظام المتبع داخل مدرسة أبنائها حيث يصل عدد الطلبة داخل الفصل الواحد 10 طلاب.

وأكدت «سمر»، أنها لا تفضل استمرار جلوس الطلبة أون لاين ولكن يجب اتباع نظام الهجين، وذلك لتحقيق أكبر استفادة للطلبة: «أنا في الأون لاين لازم أقعد مع ابنى طول الوقت علشان أضمن تركيزه في الحصة، ولكن التزام الطلبة في المدارس يساعد على التفاعل بينه وبين المعلم».

وعن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها مع أبنائها، أشارت إلى أنها تحرص على عدم خروجهم دون ارتداء الكمامة بالإضافة إلى التعقيم الدائم، بالإضافة إلى توفير إجراءات حازمة داخل المدرسة للوقاية من كورونا.

لم تختلف وجهة نظر سوزان شعبان أحمد، ولية أمر طالب بالصف الرابع الابتدائي، في إحدى المدارس الدولية في الإسكندرية، مفضلة عودة الطلبة إلى المدرسة بنظام الثلاث أيام، متابعة: «تفاعل الطلبة مع الأون لاين صعب جدا، الطالب اللي نايم أو قافل الكاميرا أو سايب المذاكرة وبيلعب بلاي ستيشن، بالإضافة إني بضطر في النظام ده أجيب مدرس البيت يراجع معاه، وفي الدروس الأون لاين لازم أصحى من 7 الصبح علشان اضمن دخوله الحصة».

مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: أؤيد قرار استمرار التعليم أون لاين

أشادت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بقرار استكمال المدارس الدولية التعليم أون لاين بداية من شهر يونيو، فهذا القرار جاء استجابة لرغبات أولياء الأمور الذين يعانون من القلق والتوتر لنزول أبنائهم للمدارس في ظل تفشي فيروس كورونا وزيادة أعداد الإصابات.

وأضافت: «يعد هذا القرار الحكيم انعكاس لاهتمام الدولة بالطلاب وأولياء الأمور وكذلك العاملين في المنظومة التعليمية ومحاولة مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وحرص على صحة وسلامة كافة المنتمين للعملية التعليمية».

وشددت «الحزاوي» على ضرورة اهتمام أولياء الأمور بحضور الأبناء حصص الأون لاين لاستكمال المناهج الدراسية.