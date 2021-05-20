طرق تساعد على التخلص من البقع البيضاء على الأسنان

القاهرة - سمر حسين - صحة

تظهر عند البعض بقع بيضاء على أسنان، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها المرض أو العدوى أو نقص الفيتامينات أو السوائل الزائدة، أو تسمم الأسنان بالفلور، وتوجد بعض الطرق التي تساعد على التخلص من البقع البيضاء على الأسنان منها كما ذكرتها صحيفة «إكسبريس» البريطانية.

طرق التخلص من البقع البيضاء على الأسنان

صحة الأسنان الجيدة

عن طريق تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميا، بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد، وتنظيف الأسنان بالخيط مرة واحدة يوميا.

مياه خالية من الفلورايد

يمكن منع ظهور البقع البيضاء عند الأطفال عن طريق إطعامهم بشكل أساسي من حليب الأطفال المصنوع من مياه خالية من الفلورايد، فهذا يمكن أن يساعد في منع زيادة الفلورايد على أسنانهم.

معجون الأسنان

استخدام الكمية المناسبة من معجون الأسنان، يساعد على منع ظهور البقع البيضاء باستخدام الكمية الصحيحة من معجون الأسنان.

التقليل من تناول الأطعمة السكرية والحمضية

واحدة من أكثر الطرق فعالية لمنع البقع البيضاء وغيرها من مشاكل الأسنان هي تقليل نسبة السكر والحموضة في الأسنان، وتشمل الأطعمة والمشروبات التي يجب الانتباه إليها عصائر الليمون والفواكه والحلويات السكرية والمشروبات الغازية وغيرها من المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات.

شرب الماء

يساعد شرب الماء أثناء تناول الأطعمة الغنية بالسكر والأطعمة الحمضية على غسل الأسنان وتقليل فرصة التلف.

التوجه لطبيب الأسنان

على الشخص الذي يعاني من البقع البيضاء التوجه إلى طبيب الأسنان.

أسباب بقع الأسنان البيضاء

نقص تنسج المينا

تحدث تلك المشكلة عندما لا تتكون مينا الأسنان بشكل صحيح، وفي مرحلة الطفولة عند نمو أسنان الطفل.

سوء نظافة الأسنان

تشمل أسباب ظهور البقع البيضاء على الأسنان سوء نظافة الأسنان خاصة في حالة ارتداء الشخص للتقويم، أو تناوله كثير من الأطعمة الحمضية والأطعمة السكرية.