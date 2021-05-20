الامارات | برج لندن يكشف الاسم الرسمي لفرخ غراب جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن برج لندن يكشف الاسم الرسمي لفرخ غراب جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف برج لندن البريطاني، أمس، عن الاسم الرسمي لفرخ غراب جديد يعيش داخل البرج. وذكر متحدث باسم البرج، في تغريدة، أنه تمت تسمية الطائر، الذي يعيش داخل المعلم البريطاني التاريخي، «برانوين» على اسم إله من الأساطير الكلتية، والذي يعني «الغراب المبارك»، واختير الاسم بعد تصويت من الجمهور.

وخرج الغراب إلى الحياة مع ثلاثة أشقاء آخرين، وأرسل اثنان منها للعيش في الريف، بينما احتفظ بالثالث في البرج، وسمّاه حارس الغربان في البرج «إدجار»، على اسم الشاعر إدجار آلان بو.

وتقول الأسطورة إنه يجب أن تكون هناك ستة غربان على الأقل في البرج لتوفير الحماية، وإذا غادرت تلك الغربان البرج «ستسقط المملكة (بريطانيا)». وكان حارس الغربان، كريستوفر سكايف، قد أعلن في يناير الماضي أن ملكة الغربان في البرج، وكانت تدعى ميرلينا، اختفت، ويُعتقد أنها نفقت. ويُعتقد أن الملك تشارلز الثاني كان أول ملك يصر على حماية الغربان في البرج، بعد أن تم تحذيره من أن التاج والبرج نفسه سيسقطان إذا ما غادرت.

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