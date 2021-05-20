الامارات | ناعومي كامبل أم للمرة الأولى في الـ 51 من العمر

شكرا لقرائتكم خبر عن ناعومي كامبل أم للمرة الأولى في الـ 51 من العمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت عارضة الأزياء البريطانية، ناعومي كامبل (51 عاماً)، مفاجأة على شبكات التواصل الاجتماعي بإعلانها عن ولادة طفلها الأول.

وكتبت العارضة الشهيرة في منشور على «إنستغرام» معلقة على صورة تظهر قدمي طفلتها: «أعجوبة صغيرة ومدهشة اختارتني أن أكون أماً لها. إنه لشرف كبير لي أن تزيّن هذه الروح الصغيرة حياتي».

وتابعت العارضة التي تحتفل بعيدها الـ51 بعد أيام: «ما مِن كلمات تصف هذا الرابط القوي الذي يجمعني بك يا ملاكي».

ولم تذكر العارضة التي تعيش في نيويورك أي معلومات إضافية، خصوصاً في ما يتعلق باسم الطفلة وتاريخ ولادتها وظروفها.

وهنأ مشاهير كثيرين من عالمي الموضة والسينما ناعومي كامبل بولادة طفلتها، من بينهم المصمم مارك جايكوبس، والممثلتان زويه زالدانا وجودي تورنر-سميث.

وقالت لصحيفة «إيفنينغ ستاندرد» البريطانية عام 2017: «أفكر باستمرار في إنجاب الأطفال». وأضافت: «حالياً مع تقدم العلم يمكنني أن أنجب».

ولمع نجم ناعومي كامبل في تسعينات القرن الـ20. وكانت أول عارضة أزياء سوداء تحقق شهرة عالمية.

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