الامارات | «حنا بدو».. شعار أشهر مهرجان إبل في السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن «حنا بدو».. شعار أشهر مهرجان إبل في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت المملكة العربية السعودية استلهام البداوة، التي تمثل ماضي شبه الجزيرة العربية ودول المنطقة، لاختيار شعار النسخة المقبلة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الأشهر عالمياً.

وقال رئيس نادي الإبل في السعودية، فهد بن حثلين، في بيان أمس، إن «النادي الذي يشرف على تنظيم الفعاليات والمهرجانات الكثيرة الخاصة بالإبل ومربييها، قرر اختيار عبارة (حنا بدو) شعاراً للنسخة السادسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل». ونظمت النسخة الماضية من المهرجان في ظروف استثنائية بسبب جائحة «كورونا»، حيث أظهر نادي الإبل قدرة في عملية التنظيم بمساعدة شركاء النجاح من الجهات الأمنية والصحية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news