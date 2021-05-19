ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستان أبيض على البحر: شبه نادين نجيم

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لفتت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار بعد نشر صور لها من أمام البحر عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وظهرت في الصور بفستان أبيض ممسكة في يدها قبعة، معلقة على الصور«ممتنة للأبد»، وأثارت الصورة إعجاب متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: «منورة الدنيا كلها، للوهلة الأولى فكرتك نادين نجيم صرنا ما نفرق بينكم».

وكان آخر ظهور للفنانة ياسمين صبري، بفستان أحمر ناري معلقة على الصورة «شخصيات قوية وفريدة من نوعها»، وهو إعلان لإحدى ماركات الساعات العالمية.

وكانت الفنانة ياسمين صبري قبل هذه الإطلالة، قد ظهرت خلال جلسة التصوير التي نشرتها عبر «إنستجرام» ببنطلون من قماشة الستان باللون الموف، وبلوزة باللون الموف الفاتح من ذات قماشة الستان ينسدل من أحد جانبيها قطعة من القماش، وحرصت في تلك الإطلالة على أن تضع البلوزة داخل البنطلون.

وفاة جدة ياسمين صبري

فارقت جدة ياسمين صبري الحياة، ونعتها الفنانة عبر حسابها على موقع تداول التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلة: «توفت جدتي كريمة وأمي الثانية التي ربتني، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله».

وذكرت الفنانة ياسمين صبري خلال نعيها لجدتها على «تويتر»، أنها تدعى «كريمة»، وهي التي ربتها.

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات بالدعاء لوفاة جدتها «البقاء والدوام لله رب العالمين الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان»، وعلق آخر: «الله يرحمها توفت في أيام فضيلة وكلها مغفرة ورحمة، ربي يسكنها فسيح جناته والبقاء لله».

وكانت آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل «فرصة تانية» الذي عرض في شهر رمضان قبل الماضي، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.