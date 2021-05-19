يخلق من الشبه أربعين.. شبيهة الفنانة شيماء سيف: الناس بتوقفني في الشارع علشان تتصور معايا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تشبه الفنانة شيماء يوسف، في ملامحها البسيطة، وعيونها ولون بشرتها وصوتها، مما جعل البعض يحرص على التقاط الصور معها، إنها إيمان الحسيني، 29 عامًا، التي تعمل في مجال «الاسكين كير»، وتشبه بدرجة كبيرة الفنانة شيماء سيف.

«يخلق من الشبه أربعين»، فجمع بينها وبين الفنانة شيماء سيف أمر رباني، يمكن أن يجمع الكثير، ولكن تحول الأمر مع «إيمان» إلى جدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتماثل الشديد بين ملامحها وملامح الفنانة شيماء سيف.

عادة لا يكون الشخص صاحب الملامح المتشابهة على علم تام بمدى تطابق ملامحه مع من يشبهه من المشاهير، وهو ما لم تلاحظه «إيمان» في البداية، حتى حرص البعض على لفت انتباهها إلى ذلك.

مواقف عدة تعرضت لها الشابة العشرينية بسبب الشبه الكبير بينها وبين الفنانة شيماء سيف: «في ناس كتير بتوقفني في الشارع تسلم عليا وخصوصا لو أنا في مول أو سينما»، وفق حديثها لـ «هُن».

تعليقات عدة تنوعت بين الاندهاش والتساؤلات حول وجود صلة قرابة تجمعهما معًا، حيث يعتقد البعض أنهم أشقاء.

إيمان: أنا شبه شيماء سيف في طريقة الكلام والصوت والجسم

مواقف كوميدية تتذكرها عند الخروج، ومشاهدة الأشخاص في الشارع لها: «أنا اتعودت على المواقف دي، بسبب الشبه بينى وبين الفنانة شيماء سيف في الصوت والجسم وطريقة الكلام والشكل، وكل ما حد كان بيجى يتصور معايا أقولهم لأ أنا مش هي».

«أنتم إخوات»، جملة اعتادت «إيمان» على سماعها باستمرار كلما يلاحظ الأشخاص وجودها في أي مكان: «من كتر تعليقات الناس بدأت أصدق أن أنا هي».

إيمان: نفسي أقابل شيماء لأني بحبها جدا

أمنية تتمنى «إيمان» تحقيقها وهى مقابلة الفنانة شيماء سيف، التي تعشق أدوارها الفنية: «نفسي أقابلها لأني بحبها جدا على المستوى الفني والإنساني».