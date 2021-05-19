جبر الخواطر.. مطعم بالقاهرة يقدم وجبة مجانية للعرسان المرفوضين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارعرض من أحد المطاعم بالقاهرة، حالة من السخرية بين رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعدما نشرت صفحته على الموقع عرضًا مجانيًا بجميع فروعه خارج المنيو بعنوان «جبر الخواطر على الله» لمرتادي المطعم.

قطعة شوكولاتة مجانية

ونشرت صفحة المطعم عبر فيس بوك صورة للوجبة المقدمة مجانًا وهي قطعة من الحلوى مغطاة بالشوكولاتة تم تخصيصها للأشخاص الذين تقدموا للخطوبة أو الزواج وتم رفضهم، وكذلك للفتيات اللواتي لم تكتمل خطوبتهن بعد أن تقدم لهن شخص للخطوبة.

الطلب بدون الدخول في تفاصيل

كما نشرت الصفحة صورة للوجبة المقدمة مجانًا ومعها صورة تحمل دبلتين خطوبة ومدون عليها:«جبر الخواطر علي الله، روحت تخطب واترفضت؟، جالك عريس وبعد أول مقابله مرجعش؟، إحنا هنجبر بخاطركم، قطعة مكس شوكولاته هدية لكل من تعرض للموقف ده يوم الأحد القادم العرض بجميع الفروع، العرض فري بدون ما تطلب إزاي استفيد من العرض، أولا يكون سنك مناسب لمرحلة الخطوبة، ثانيا هتوصل الفرع تطلب من الكاشير عرض جبر الخاطروهتستلمه فورا».

وأضافت: «احنا مش عايزين حد يحكي أو تفاصيل كل اللي هيحصل إنك هتطلب أو تطلبي من الكاشير عرض جبر الخواطر من غير تفاصيل».

مالك المطعم: العرض حقيقي

ومن جانبه قال نادر مالك المطعم: «قطاع كبير من رواد المطعم من فئة الشباب ولذلك يقدم المطعم بعض العروض بروح الدعابة، وهذه العروض حقيقية وليست بغرض التسويق للصفحة».

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وأضاف مالك المطعم في تصريحات خاصة لـ«هن»: «رواد المطعم سيذهبون فقط إلى الكاشير ويطلبون منه عرض جبر الخواطر على الله دون الدخول في تفاصيل أخرى حفاظًا على خصوصيتهم فنحن لسنا بحاجة إلى سماع تفاصيل وليست المرة الأولى التي نختار قضايا اجتماعية تتناسب مع زبائننا خاصة فئة الشباب التي تمثل الأغلبية».

وأكد أن المطعم قدم وجبات مجانية من قبل بعنوان «توب الرجولة معمول عمولة»، وكانت مقدمة مجانية للأشخاص الذين يرتدون الجلباب بجانب عرض آخر للطلاب الذين لم يتوقوا في الامتحان وخرجوا بمواد وهي عروض معنوية في الأساس للدعم النفسي للزبائن.